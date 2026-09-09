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BIVŠI TRENER HAJDUKA

Leko nakon poraza od Aston Ville: 'Podbacili smo, izgledalo je kao da igramo rukomet'

Piše Ivan Tomašković,
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Leko nakon poraza od Aston Ville: 'Podbacili smo, izgledalo je kao da igramo rukomet'
Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
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Kod trećeg gola Aston Ville 'zaplivao' je Yann Sommer, švicarski golman na vratima Club Bruggea

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Bivši trener Hajduka Ivan Leko neće po dobrom pamtiti prvu utakmicu ligaške faze Lige prvaka njegova Club Bruggea. Na domaćem terenu svladala ih je Aston Villa s 3-2. 

- Prevladava osjećaj da smo podbacili. Naravno, jer činiš sve kako bi pobijedio. S druge strane, sviđa mi se način na koji smo igrali protiv jedne od najboljih momčadi Premier lige. Nakon odmora potisnuli smo ih i natjerali na otvorenu utakmicu. Izgledalo je gotovo kao rukomet, više im nismo dopuštali da izađu - ističe Leko. 

Club Brugge i Aston Villa u dvoboju Lige prvaka
Foto: BRUNO FAHY/BELGA

Villa je povela u 11. minuti golom Johna McGinna, no osam minuta kasnije izjednačio je Hugo Vetlesen. Radost domaćih navijača kratko je trajala, u 22. minuti je Emiliano Buendia vratio goste do prednosti, da bi Nicolas Jackson u 43. minuti zabio i treći gol za posljednjeg pobjednika Europske lige.

- Ovo je skupa lekcija, poklonili smo im toliko toga… Ali dok više nitko nije vjerovao da se možemo vratiti, mi smo se dobrim nogometom i s puno pozitivne energije uspjeli vratiti u utakmicu. Za dečke bi i jedan bod bio dobar - dodao je Leko. 

Pogrešku kod trećeg gola napravio je švicarski golman Yann Sommer. Leku su mediji pitali je li se Švicarac ispričao momčadi. 

Club Brugge i Aston Villa u dvoboju Lige prvaka
Foto: BRUNO FAHY/BELGA

– To nije bilo potrebno. Nakon posljednje tri utakmice rekao sam mu: “Hvala ti, Yann.” Bez njega možda te utakmice ne bismo dobili. U ovom trenutku vjerojatno je naše najbolje ljetno pojačanje - zaključio je Leko. 

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