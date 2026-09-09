Kod trećeg gola Aston Ville 'zaplivao' je Yann Sommer, švicarski golman na vratima Club Bruggea
Leko nakon poraza od Aston Ville: 'Podbacili smo, izgledalo je kao da igramo rukomet'
Bivši trener Hajduka Ivan Leko neće po dobrom pamtiti prvu utakmicu ligaške faze Lige prvaka njegova Club Bruggea. Na domaćem terenu svladala ih je Aston Villa s 3-2.
- Prevladava osjećaj da smo podbacili. Naravno, jer činiš sve kako bi pobijedio. S druge strane, sviđa mi se način na koji smo igrali protiv jedne od najboljih momčadi Premier lige. Nakon odmora potisnuli smo ih i natjerali na otvorenu utakmicu. Izgledalo je gotovo kao rukomet, više im nismo dopuštali da izađu - ističe Leko.
Villa je povela u 11. minuti golom Johna McGinna, no osam minuta kasnije izjednačio je Hugo Vetlesen. Radost domaćih navijača kratko je trajala, u 22. minuti je Emiliano Buendia vratio goste do prednosti, da bi Nicolas Jackson u 43. minuti zabio i treći gol za posljednjeg pobjednika Europske lige.
- Ovo je skupa lekcija, poklonili smo im toliko toga… Ali dok više nitko nije vjerovao da se možemo vratiti, mi smo se dobrim nogometom i s puno pozitivne energije uspjeli vratiti u utakmicu. Za dečke bi i jedan bod bio dobar - dodao je Leko.
Pogrešku kod trećeg gola napravio je švicarski golman Yann Sommer. Leku su mediji pitali je li se Švicarac ispričao momčadi.
– To nije bilo potrebno. Nakon posljednje tri utakmice rekao sam mu: “Hvala ti, Yann.” Bez njega možda te utakmice ne bismo dobili. U ovom trenutku vjerojatno je naše najbolje ljetno pojačanje - zaključio je Leko.
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