Leko: Nama je drugo mjesto... Ma bolje biti deseti nego drugi

Krcati Poljud i napaljeni Hajduk dočekali su Dinamo. Hrvatski prvak došao je u Split s namjerom da osigura naslov prvaka četiri kola prije kraja, a hajdučki puk mu je pod svaku cijenu htio pokvariti slavlje i odgoditi obranu titule. No, nije uspio.

Hajduk i Dinamo remizirali su 0-0 u 32. kolu HNL-a, ali po taj bod su gosti iz Zagreba i došli jer im je donio naslov. Nismo uživali u nogometnoj ljepotici, sjajnim potezima i pregršt prilika, ali je na kraju Ivan Leko morao čestitati kolegi Igoru Bišćanu.

- Nije rezultat koji smo htjeli. Pripremali smo se za odigrati ozbiljnu utakmicu i dobiti. Mislim da smo bili korektni u momentima kad je Dinamo dominirao. Bili smo stabilni, obrana je bila možda najbolja u zadnjih par tjedana ili par utakmica. U napadu smo kreirali malo, ali ono što smo imali su bile dobre šanse i šteta što nismo zabili. Čestitam mojim igračima na ozbiljnosti, fokusu, mirnoći... I pogotovo ljudima koji su došli jer su došli na 12 bodova. Sve su činjenice loše izgledale, ali su bili uz ekipu od prvog do zadnjeg momenta. Veliko im hvala za dolazak i za podršku danas - rekao je trener Hajduka u razgovoru za MaxSport nakon utakmice.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

'Dinamo je zasluženo prvak'

Unatoč velikom minusu, navijači su pokazali koliko su privrženi klubu. Ispunili su Poljud i dali veliku podršku svojem Hajduku.

- U najavi utakmice sam rekao da je to nešto nemoguće. Faktor navijača i ljubavi prema klubu. Trebaš biti sretan da se tu rodiš i osjetiš. Često o tome ne govorim da netko ne bi rekao da kupujem jeftine bodove. Ali stvarno je lijepo doći i vidjeti. Mislim da su momci danas stvarno pokušali, htjeli smo, nema kome što zamjeriti. Šteta rezultata. Čestitam Dinamu i na današnjoj utakmici i zasluženo su prvaci. Treba im čestitati, kapa dolje. A na nama je da se stisnemo, trebamo napraviti dobru analizu i do kraja dobru sezonu. Nastojati dobiti što više utakmica. I onda za sljedeću godinu vidjeti što i kako.

Hajduk je pritisnuo krajem utakmice, Leko je bacio sve u napad, ali domaćini nisu uspjeli zabiti. Doduše, jesu, preko Jana Mlakara u prvom poluvremenu, ali on je poništen zbog minimalnog zaleđa.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Možda bi to otvorilo utakmicu više. Imamo opet danas faktor poništenog gola što i često kažemo da je bolje ne zabiti nego ga zabiti kad ti ga ponište. Jer ti to psihološki uzme. Ali to je nogomet, netko dobije, netko izgubi. Danas je bio remi, žao mi je što nismo gledali otvoreniju i zabavniju utakmicu za publiku, ali obje ekipe su htjele napraviti rezultat koji na kraju sigurno više odgovara Dinamu nego nama - rekao je Leko pa nastavio:

- Imamo mi svojih situacija, nećemo više pričati. To što imamo, idemo se toga uhvatiti. Pokušati napraviti najbolje što možemo. Kasnije kad dođu vremena za nešto drugo, o tome možemo pričati. Uz sve probleme zadnjih 7, 8 tjedana, uz sve nedaće, imamo lijepe treninge, odnosi među igračima, ljudima u klubu je stvarno dobar i svi žele dati maksimum. I to je baza nečega. Da daš sve od sebe, živiš za to 24/7 i na bazi toga kasnije u budućnosti te može i sreća pogledati. Nadamo se da će se tako i dogoditi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako je vidjeti Dinamo da slavi na Poljud?

- Nisam gledao... Liga je krenula u sedmom mjesecu i traje već skoro godinu dana i treba im čestitati na tome što su prvi. Žao mi je rezultata radi igrača koji su dali sve od sebe, bili su fokusirani i dobri. I žao mi je ljudi, dođe pun stadion na utakmicu u kojoj Dinamo može biti prvi, što pokazuje koliko je to posebna ljubav prema klubu, i meni je drago da smo odavde i da to osjećamo. Kad odeš negdje to se tamo ne osjeća.

Zašto ste stali u drugom dijelu?

- Mi smo svoju školu platitli skupo, ovo je kontrolirani, dosadan nogomet, napravi najbolje što možeš, malo šansi na rezultat. Ja bih volio da je bilo 3-3, da je pucalo na sve strane i zbog ljudi... Ali očigledno je da se naši protivnici tako postave, na rezultat.U ovom trenuntku je to tako. Mogli smo mi zabiti i dobiti 1-0, mogli su i oni....

Sigur je odigrao kao da je igrao 100 utakmica?

- Mali je dobar, junior, vezni, a mora igrati beka... Sve je jasno. Bio je stabilan u tri utakmice u kojima nismo primili gola. To je činjenica, i svaka mu čast. On sigurno neće napraviti karijeru na beku, ali na nekoj drugoj poziciji je može napraviti.

Smatrate li neuspjehom 12 bodova zaostatka četiri kola prije kraja?

- Velika tema koja se ne može obrazložiti u jednoj rečenici.

Osvojili ste šest bodova od mogući 15 u pet kola?

- To su činjenice, svatko to može gledati na svoj način...

Čekanje navijača Hajduka na naslov prvaka produljit će se i na 19 godina, ali utjeha u ovoj sezoni bit će Rabuzinovo sunce. Krajem svibnja Splićani na Rujevici igraju finale Kupa protiv Šibenika.

- Osvajanje Kupa i drugo mjesto što je... Nama je u krvi, kada si rođen ovdje... Nama je drugo mjesto da je bolje biti deseti nego drugi, ali činjenica je da Hajduk u 20 godina nije puno puta bio ni drugi. Ali ako možeš osvojiti... Trofej je uvijek trofej. Znamo da je kao utješna nagrada, ali trofej je trofej. U ovom momentu je teško daleko pričati jer bitan je svaki trening i svaka utakmica do toga. Kako smo trenirali zadnjih tjedana, vidim da su igrači i ljudi okolo ozbiljni i da ćemo u idućoj utakmici i u finalu Kupa biti ozbiljni, pravi i dati sve od sebe da završimo sezonu na najbolji mogući način.

