'Šteta što su Teklić i Šego među najboljima u drugom klubu. Sustav? Kakav god, nebitan je'

Nakon dva posrtanja protiv Istre i Rijeke Hajduk putuje na utakmicu iskupljenja koja se igra u subotu u 15:00 sati u Varaždinu. I onako desetkovana momčad dodatno je oslabljena za izostanak Anthonyja Kalika, pa će Ivan Leko ponovno imati problem kako sastaviti početnu postavu. Nakon uvodnih treninga novi trener Hajduka izjavi je kako mu nedostaje četiri – pet igrača, a od tada je ostao bez Sahitija, Borevkovića, Kalika...

- Situacija u svlačionici je dobra, ali može biti i bolja. Kad izgubiš s Hajdukom dva puta za redom, što se ne događa često, utječe to i na samopouzdanje, na energiju... Sve što radiš tijekom tjedna radiš za pobjedu u nedjelju, a nama se to nije dogodilo, nastojimo kroz analizu, priču i rad na terenu da se popravimo. Imamo puno stvari koje možemo i moramo popraviti, i mi iz stožera, i igrači, ali to što smo pružili, pogotovo drugo poluvrijeme protiv Rijeke, mora biti bolje.

Varaždin se voli nadigravati, jesu li Šego i Teklić najopasniji?

- Teklić i Šego su među tri-četiri najbolja igrača Varaždina, lijepo je vidjeti da su naši igrači među najboljima, šteta je što je to u drugom klubu, ali to je tako, treba se potrefiti moment. Varaždin ima dobru energiju, napadaju loptu, vezni red je tvrd, znaju igrati kad treba, lijepo ih je za vidjeti.

Tudor je dobio PSG u Kupu, jeste mu čestitali?

- Čujemo se mi često, on je stvarno vjerovao da imaju šanse, drago mi je da moj prijatelj pobjeđuje.

Na koga sigurno ne možete računati sutra?

- Imamo par ozljeda, Sahiti, Kalik i Borevković sigurno ne mogu, ostali su u treningu. Imali smo specifičan tjedan, utakmica u srijedu juniora, imali smo par momaka koji su tu igrali, što je dobro. Dobar je i rezultat, za klub, za naš nogomet. Ali nama je poremetilo treninge.

U kakvoj ste komunikaciji sa sportskim direktorom Nikoličiusom, on se ne oglašava već neko vrijeme, kad će pojačanja?

- Komunikacija je jako dobra, radimo zajedno s istim ciljem, činjenica je da bismo mi htjeli kvalitetu iznad kvantiteta, ne želimo dovoditi igrače samo da bi ih doveli, moraju biti 20 posto bolji da bi nas pojačali.

Koliko je blizu dolaska Ferro i je li on 20 posto bolji?

- Dan prije utakmice pričati o transferima, tko može i ne može doći je gubljenje energije. Ionako protiv Varaždina neće igrati. Ja moram napraviti da momčad igra bolje. Ova momčad trenira, hoće, osjeća težinu dresa, osjeća bol, svi zajedno smo tu da ispravimo nedostatke koje imamo. Fokus nam je na tome, jer ako pričamo o drugim stvarima to je bježanje od teme koja je nama najvažnija. Niko je non stop s nama, nemamo tajni, ništa ne sakrivamo, činjenica je da smo svi očekivali da će biti malo drugačije, ali tako je, prihvatiš, nastojiš dati sve od sebe, bit će bolje za dva – tri tjedna.

Kakva je situacija s Livajom?

- Marko je trenirao koliko je mogao, ima već dugo probleme s aduktorom, žlijezdama, on je igrač koji za Hajduka igra pod tabletama i injekcijama, o njegovoj želji i volji da bude uz momčad ne treba ni pričati.

Koliko je Benrahou blizu početne postave?

- Blizu je, razmišljamo, on je tu došao da bude u tih 15-16 za igrati. Je li to prvih 60 ili zadnjih 30 minuta nije važno, ali on bi nam trebao donijeti dodatnu kvalitetu.

Jesu li dva poraza poljuljala ideju o 3-5-2?

- Nitko ne voli više pobijediti od mene i nitko više od mene ne pati zbog poraza. Sustav kakav god bio za mene je nebitno. Naravno da razmišljam, bio bih lud da ne razmišljam.

Je li vam se nešto mijenja u kontekstu gubitka Sahitija?

- Za mene je on bio jedan od četiri - pet ključnih igrača, bio je i prije, a bit će i nakon mene ako bude ovdje. Njegova fizika, mentalitet je takav, igrao je razne uloge, može igrati na četiri – pet pozicija, pa i na poziciji na kojoj sam ga ja koristio. Izgubili smo jako bitnog igrača, on je radnik, pobjednik, odličan mentalitet u svlačionici, daje dodatnu energiju...

Vraćate se na teren na kome ste 2001. osvojili naslov.

- To je jedna od najljepših utakmica koju sam odigrao, Bog me pogledao da budem dio te momčadi, da zabijem neke golove, toliko ljudi na tribinama, atmosfera na putu natrag za Split... Bilo je lijepo 2001. godine.

Kakav gard očekujete od momčadi?

- Hajduk mora igrati nogomet u skladu svog imena, statusa, kulture, tradicije, hrabro , respekt suparniku ali vjera u sebe. To je Hajduk kakav sam gledao, kakav sam igrao, i nakon 20 godina to želim prikazati s momčadi. Hoće li takav Hajduk biti, hoće li pobjeđivati... Ja sam za Hajduk koji ne kalkulira, koji uzima rizik, koji anticipira i dominira, a je li to naivno, to ćemo vidjeti...

