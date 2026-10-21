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HIT U EUROPI

LEKO RASTURA Bivši Hajdukov trener opet dominirao u Ligi prvaka! Brugge razbio Francuze

Piše HINA,
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LEKO RASTURA Bivši Hajdukov trener opet dominirao u Ligi prvaka! Brugge razbio Francuze
Foto: Daniele Mascolo
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Leko je i u prvom kolu bio blizu velikog rezultata. Tada je belgijska momčad izgubula 3-2 na domaćem terenu od engleskog prvoligaša Aston Ville

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Nakon pobjede kod Intera u drugom kolu, u trećem je Club Brugge, sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak i bivši trener Hajduka Ivan Leko, pobijedio Lens na domaćem terenu s 3-0. Golove su za belgijski sastav postigli Vanaken u nadoknadi prvog dijela, Seys u 50. i Forbs u 72. minuti.

Sve je moglo biti drugačije da je hrvatski napadač iz Lensa Franjo Ivanović bio samo malo precizniji u 13. minuti, ali je njegov udarac završio tek na okviru vrata. Ivanović je zamijenjen u 58. minuti.

Leko je i u prvom kolu bio blizu velikog rezultata. Tada je belgijska momčad izgubula 3-2 na domaćem terenu od engleskog prvoligaša Aston Ville, koja je u trećem kolu slavila 3-1 protiv Vikinga i time ostala stopostotna u ovom natjecanju. 

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