LEKO RASTURA Bivši Hajdukov trener opet dominirao u Ligi prvaka! Brugge razbio Francuze

Nakon pobjede kod Intera u drugom kolu, u trećem je Club Brugge, sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak i bivši trener Hajduka Ivan Leko, pobijedio Lens na domaćem terenu s 3-0. Golove su za belgijski sastav postigli Vanaken u nadoknadi prvog dijela, Seys u 50. i Forbs u 72. minuti.

Sve je moglo biti drugačije da je hrvatski napadač iz Lensa Franjo Ivanović bio samo malo precizniji u 13. minuti, ali je njegov udarac završio tek na okviru vrata. Ivanović je zamijenjen u 58. minuti.

Leko je i u prvom kolu bio blizu velikog rezultata. Tada je belgijska momčad izgubula 3-2 na domaćem terenu od engleskog prvoligaša Aston Ville, koja je u trećem kolu slavila 3-1 protiv Vikinga i time ostala stopostotna u ovom natjecanju.