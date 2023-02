Leko: Rezultat je mogao otići i na drugu stranu. A sad idemo proslaviti, malo se smijati...

Nakon dva uzastopna poraza Hajduk se vratio na pobjedničke staze. Svladao je Varaždince s 4-1.

- Bila je dobra, zanimljiva utakmica. Dvije ekipe koje igraju nogomet. Po meni mogao je rezultat otići na drugu stranu. Je li to ta naša preotvorenost ili što, ali i Varaždin je mogao zabiti gol na 0-0. Nakon isključenja imali smo prazan hod, dok se nismo uhvatili. Nakon kraju smo zasluženo stigli do slavlja i idemo malo proslaviti, malo se smijati nakon dva tjedna jer bilo je teško doći nakon dva poraza u goste ekipi koja je mlada poletna, voli se nadigravati i ima dobrog trenera - istaknuo je nakon susreta Ivan Leko koji je pohvalio Rokasa Pukštasa.

- On je box to box igrač. Mlad, talentiran, a bio je opasan i u prvom poluvremenu. Amerikanci, Australci oni su drugačiji karakter i prije se adaptiraju u sredini. Domaćim momcima je teže i puno je veći pritisak na njima pa ponekad pokleknuo pod tim pritiskom jer ipak ovaj dres ima težinu. Tako se dogodi da se neki naši igrači lakše adaptiraju i iskoče u drugim sredinama kao što je to primjer Teklića i Šege. Oni su u Varaždinu glavni igrači, a kod nas ili nisu dobili ili nisu iskoristili priliku - dodao je Leko koji je nakon isključenja Elezija u 54. minuti, postavio četvoricu u zadnjoj liniji.

- To je više bila stvar potrebe jer inače nisam pobornik igre s četvoricom u zadnjoj liniji - objasnio je Leko koji kao i Ivan Jurić s Torinom te Igor Tudor s Marseilleom igra 3-4-2-1.

- Da izgleda slično, vjerojatno jer smo slični karakteri. No, svako ima nešto svoje u što želi ugraditi dio sebe - dodao je Leko koji vjeruje da će se njegova ekipa još pojačati.

- Sigurno da će doći još netko. Htjeli biti kvalitetu ispred kvantitete jer svaki igrač koji dođe trebao bi biti bolji od ovoga što sad imamo - dodao je Leko.

Njegov kolega Kovačević bio je utučen nakon poraza svoje momčadi.

- Imao sam nakon prvog dijela osjećaj da imamo taj Hajduk, no sve važne stvari prelomile su se na njihovu stranu – rekao je Kovačević.

Prvi gol Varaždin je primio iz prekida kada je u 47. minuti zabio Melnjak.

- Znali smo da je Melnjak opasan u prekidu. On i Livaja imali su striktne čuvare, ali opet nismo dobro reagirali. Je li lopta prošla crtu ili nije više nije važno. Osim toga mogu zamjeriti svojoj momčadi kako smo primili drugi gol kad nam se Livaja ubacio. To se ne smije dogoditi. Pokazalo se da je to prelomilo susret - istaknuo je Kovačević koji je na početku drugog dijela promijenio Teklića zbog ozljede.

- Dobio je udarac u butni mišić, no vjerujem da će biti spreman za Dinamo. Imam neki osjećaj da smo nekako izgorjeli u želji, a sada nas čeka još teži protivnik, Dinamo - zaključio je Kovačević.

