NA VRHU BELGIJSKE LIGE

Leko stavio jednu ruku na trofej i razbio glavnog konkurenta

Piše Issa Kralj,
Club Brugge slavio je s visokih 5-0 protiv Royale Union Saint-Gilloisea. Hrvat je belgijski klub preuzeo u prosincu 2025. godine kada su bili treći na tablici sa 32 bodova

U važnoj utakmici koja je mogla odlučiti putnika za odlazak u Ligu prvaka sljedeće sezone, Club Brugge kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko došao je do velike pobjede 5-0 protiv Royale Union Saint-Gilloisea. Tom pobjedom pobjegli su na čak četiri boda prednosti glavnom konkurentu. Do kraja belgijske lige ostala su još dva kola pa je ovo i veliki korak prema osvajanju titule. 

SLAVILI U GOSTIMA Ivan Leko nakon velike pobjede zasjeo na vrh belgijske lige
Ivan Leko nakon velike pobjede zasjeo na vrh belgijske lige

Golijada Bruggea je krenula u 30. minuti kada je za 1-0 zabio Vanaken, a onda je u 37. minuti povećao Seyes pa u sudačkoj nadoknadi opet Vanaken. Do kraja utakmice Brugge je nastavio dominirati i završio večer spektakularnih 5:0, u rezultatu koji bi mogao odlučiti prvenstvo.

Leko je tako došao do jedne od najvećih pobjeda u trenerskoj karijeri. Hrvat je belgijski klub preuzeo u prosincu 2025. godine kada su bili treći na tablici sa 32 bodova. U posljednja dva kola očekuju ga utakmice protiv Mechelena i Genta, a Leko je upravo iz Genta stigao u Club Brugge. Tako bi Leko mogao matematički osigurati novi naslov belgijskog prvaka pobjedom protiv bivšeg kluba. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Tako se to radi! Evo kako je Filip Hrgović pretukao Allena
"KAO VOLA U KUPUSU"

FOTO Tako se to radi! Evo kako je Filip Hrgović pretukao Allena

Filip Hrgović dominantno je pobijedio Davida Allena i to u samo tri runde. Dominirao je "El Animal" od samog starta, a onda je u trećoj rundi "poludio" i potpuno prebio protivnika
Novi Šprem na krilu: 'Tata se ne petlja puno, a uz Kiel, Veszprem i PSG sad stoji i Dugo Selo...'
SIN GORANA ŠPREMA

Novi Šprem na krilu: 'Tata se ne petlja puno, a uz Kiel, Veszprem i PSG sad stoji i Dugo Selo...'

Ivan Čupić Zagrebu je bio zaustavio trening pred svima i rekao: "E, sad ćeš skakati kako ti ja kažem". Učio sam kad su me zvali iz saveza, tresao sam se, kaže Petar Šprem, novi Sigurdssonov adut

