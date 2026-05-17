Leko stavio jednu ruku na trofej i razbio glavnog konkurenta

U važnoj utakmici koja je mogla odlučiti putnika za odlazak u Ligu prvaka sljedeće sezone, Club Brugge kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko došao je do velike pobjede 5-0 protiv Royale Union Saint-Gilloisea. Tom pobjedom pobjegli su na čak četiri boda prednosti glavnom konkurentu. Do kraja belgijske lige ostala su još dva kola pa je ovo i veliki korak prema osvajanju titule.

Golijada Bruggea je krenula u 30. minuti kada je za 1-0 zabio Vanaken, a onda je u 37. minuti povećao Seyes pa u sudačkoj nadoknadi opet Vanaken. Do kraja utakmice Brugge je nastavio dominirati i završio večer spektakularnih 5:0, u rezultatu koji bi mogao odlučiti prvenstvo.

Leko je tako došao do jedne od najvećih pobjeda u trenerskoj karijeri. Hrvat je belgijski klub preuzeo u prosincu 2025. godine kada su bili treći na tablici sa 32 bodova. U posljednja dva kola očekuju ga utakmice protiv Mechelena i Genta, a Leko je upravo iz Genta stigao u Club Brugge. Tako bi Leko mogao matematički osigurati novi naslov belgijskog prvaka pobjedom protiv bivšeg kluba.