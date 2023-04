Leko uoči Kupa: Branimo trofej, a znamo da je teško u Koprivnici

Hajduk će u srijedu u 17.30 sati gostovati u Koprivnici i protiv Slaven Belupa tražit će mjesto u finalu Hrvatskog kupa. Šibenik je prvi finalist nakon što je prošli tjedan izbacio Dinamo, a sutra ćemo saznati drugu momčad koja će se boriti za Rabuzinovo sunce.

Trener Hajduka Ivan Leko (45) najavio je susret sa Slaven Belupom.

- Ova je utakmica stvarno bitna. Polufinale Kupa je, igra se za ulaznicu u finale. S jedne strane veselimo se izazovu, igramo, treniramo i mučimo se da igramo velike utakmice. Ovo je jedna od najvećih utakmica ove sezone - rekao je Leko.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

'Slaven je neugodna ekipa'

Hajduk i Slaven odmjerili su snage na Poljudu 18. ožujka u HNL-u, a bolji su bili Splićani nakon fantastičnog gola Dine Mikanovića.

- Neugodna su ekipa. Bili smo dobri tu utakmicu, stvarali smo šanse i dominirali. To je ekipa koja se zna branit i opasna je na kontre. Primaju malo golova, te su utakmice uvijek zatvorene. Nama se potrefilo da je Dino (op.a, Mikanović) zabio lijep gol i da smo pobijedili. Sada idemo u Koprivnicu, znamo da je to teško gostovanje za nas, ali svjesni smo važnosti. Dobro poznajemo protivnika i očekujem dobar Hajduk sutra - rekao je Leko.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Nezgodno gostovanje

Slaven će ugostiti Hajduk na stadionu Ivan Kušek-Apaš, kojeg splitska momčad ne pamti po dobrome. 'Bijeli' su zadnji put u Koprivnici pobijedili u studenom 2020. godine.

Ipak, Leko tvrdi da je Kup velika motivacija za cijeli klub.

- Ne samo da branimo trofej, nego kad već dođete do polufinala, to je ulaznica za finale. To je ogroman motiv za sve. Znamo da nam je godinama jako teško u Koprivnici, to su utakmice pune duela, ekscesa, intenziteta, to očekujemo i sutra. Velike ekipe vide se u teškim trenucima. Mi smo ove godine imali dvije utakmice u Osijeku, što je isto bilo teško gostovanje, pa smo dva puta pobijedili. Imali smo gostovanje u Šibeniku, gdje je isto bilo teško, kao i u Varaždinu. Sva četiri puta uspjeli smo dobit, tako da, ekipa ima samopouzdanja igrati u gostima.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Leko je za kraj rekao da su igrači dobili odmor nakon utakmice 28. kola HNL-a protiv Istre 1961. Što se tiče kadra, Leko kaže da nema promjena u odnosu na Istru i nada se da će svi biti spremni za utakmicu.

