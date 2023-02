Leko: Pukštas je igrač koji radi razliku kao Gerrard, Lampard...

Prijelazni rok je gotov, Ivan Leko sada zna na koje igrače može računati i s kakvim kadrom kreće u nedjelju u utakmicu s Goricom, kao i u nastavak sezone u kojoj se nisu odrekli borbe za oba trofeja. Opći je dojam da prijelazni rok nisu odradili u skladu s očekivanjima i potrebama, no Leko i dalje vjeruje kako ima na raspolaganju konkurentnu momčad.

Je li nakon pobjede u Varaždinu bolja atmosfera u svlačionici?

- Sigurno, rezultat je bitan, daje i uzima nešto ekstra. Rezultatski je visoka pobjeda, ali to nas ne zavarava, puno momenata je bilo 50-50, moglo je otići na obje strane, otišlo je na našu. Koristili smo ovaj tjedan radeći da moramo biti bolji, pokušavati pobjeđivati na još dominantniji način, kakav želi Hajduk.

Hoće li biti promjena u postavi?

- Imamo 15-16 igrača, vidjet ćemo, igrači s klupe donijeli su promjene, pripremamo se da svi igraju.

Došla su tri nova igrača, kakve su vaše prve impresije?

- Dobro je što se tiče volje, želje, ambicije..., vidi se da su motivirani, da imaju ono nešto. Na nama je da ih ubacimo u način na koji želimo igrati i da se uklope u timski nogomet.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Mnogi su uknjižili tri boda unaprijed protiv Gorice.

- Gorica je zadnja, rezultat je nije pomazio, može se stvoriti osjećaj da ćemo lako dobiti. Ali pogledali smo njihove utakmice, nisu oni bili lošiji ni protiv Rijeke, stisli su ih, dominirali, imali šansi, to je momčad koja ima agresiju, snagu, vertikalnost, u oba šesnaesterca su dobri, a zašto ih nije pomazio rezultat je pitanje za nekoga drugoga. Mi moramo biti bolji, dominantniji, moramo iskoristiti šanse da bi se utakmica drugačije otvarala.

Kako zadržati fokus na Gorici, a ne na Dinamu i Osijeku koji slijede?

- Mi smo nakon poraza išli u Varaždin, a nismo znamo koliko smo dobri. Dobili smo i u Varaždinu 4-1, ali događanja na terenu su mogla biti i drugačija. Moramo biti 100 posto u svim fazama, koncentrirani, bez obzira kako se tko zvao. Nisam osjetio opuštanje ili razmišljanja o nečemu drugome, mi ne možemo na 70 posto igrati...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Hoćete li prilagođavati momčad i igru Gorici?

- Nastojat ćemo biti bolji, pokušati igrati više nogomet. Puno stvari možemo napraviti da budu bolje, i u fazi obrane, da budemo čvrsti i stabilni, i u presingu i u bloku. Nama je fokus da naš nogomet bude bolji. Respekt suparniku, znamo njihove kvalitete i mane, ali mi moramo biti bolji.

Malo se zna o Anellu, gdje ga vidite?

- On je igrao na lijevom krilu, desna noga, u ovom trenutku je "no name", ali to je tako i kad je u pitanju mali Rokas, koji je bio u Solinu, a sad se priča Cityju, Liverpoolu.... Ja se nadam da je takav scenarij i moguć. On posjeduje kvalitete, može igrati na toj poziciji u obje formacije. Deset metara lijevo ili desno je mala razlika.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Jeste li zadovoljni kao trener prijelaznim rokom?

- Kad uđem u klub u 8 i izađem u 17 svaki dan ja sam zadovoljan, vidim koliko radimo, komuniciramo i želimo, svi, od predsjednika do oružara. Zadovoljan sam time, normalno, doveli smo 3-4 igrača. Neke mlade, neke iskusne, moglo je to i bolje, to svi znamo. Ali, kažem, kad vidim koliko je svakome stalo, prihvatiš tu situaciju i zasučeš rukave. Imamo dovoljno kvalitete dobiti bilo koga i moramo staviti fokus na to. Ambiciozni smo do bola... Ja sam sretan što je ovo gotovo, fokus je napokon na treningu, na povratak ozlijeđenih. Za sada ne možemo računati na Kalika, Borevkovića i Sahitija.

Predsjednik i sportski direktor su najavili kako igrači koji ne završavaju karijere i kojima ističu ugovor na ljeto neće trenirati s momčadi niti igrati. Imate li u tom segmentu bilo kakvih ograničenja?

- Ja bih to proširio na godinu ili dvije, mislim da nije normalno da se dovodimo u tu situaciju. Nemam kontrolu nad time, ima dovoljno ljudi koji brinu o tome. Nemam ograničenja oko toga, a vidim i da su ti momci koncentrirani.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Jeste li iznenađeni Pukštasom? Kaže da ga oduševljava to što mu imate strpljenja odgovarati na sva pitanja.

- Lijepo ga je trenirati, on je igrač koji jedva čeka trening, upija informacije, otvoren je, ima puno kvalitete, baš netko tko jedva čeka napredak, kome je uvijek malo, koji može biti... Jako je mlad, ali doslovno može biti primjer kako trenira, kako živi, 24/7 je tu, i zato ga "pogleda". Zato je zabio dva gola. Ovo je početak za njega, pravi primjer za klince koji dolaze kako se živi nogomet. Sretan sam i ponosan kad Bog pogleda momka koji to zaslužuje. On je box to box u raznim formacijama, on je Lampard, Gerrard, Pašalić..., to su igrači koji su u oba šesnaesterca dobri, rade razliku. Ali ne radimo mi momčad za Rokasa, nego za sve, ali on se može prilagoditi.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U kakvom je stanju Nikola Kalinić, koji dobiva malu minutažu?

- Nitko sretniji od mene da može igrati 90 minuta, jer on igra na ozbiljnom europskom nivou. On radi, raste, trenira, želi, motiviran je, lijepo ga je trenirati... Sigurno nije za 90 minuta, ali želi, on je primjer za sve druge, pogotovo mlade, kako se živi i radi. Dolazi prvi, odlazi zadnji, očekujemo puno od njega, nadamo se da će nastaviti rasti iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu.

Publika očekuje da u 20. minuti bude 3-0, a za to će trebati iskoristiti šanse?

- To je škakljivo, ali i motivirajuće. Ljepše je igrati pred deset, 15 ili 20 tisuća nego pred dvije tisuće ljudi. Napravili smo to da su ljudi dolazili velikom broju iako je vrijeme bilo ružno. Ponosni smo na to, ali treba pokazati da si frajer, da imaš muda, da igraš ispred toliko ljudi i pod pritiskom. Svi mi smo napravili da ti ljudi dolaze, i momčad mora fokusom i igrom odgovoriti na ono što narod želi, da igramo srcem, dušom i karakterom...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

