Leo, gdje ti je ruka? Snimili ga kako Antonellu hvata za guzu

Lionel Messi i Antonella Roccuzzo krajem srpnja su partijali na Ibizi. S njima su bili i prijatelji Luis Suarez, Jordi Alba i Cesc Fabregas sa svojim suprugama. A u uzavrelim španjolskim noćima, i strasti su bile na vrhuncu.

Iako su zajedno više od desetljeća te skupa imaju troje djece, Messi je pokazao da između njega i lijepe Antonelle i dalje ima vatre. Pojavila se snimka iz kluba Ushuaia na kojoj se vidi kako Barcelonina zvijezda hvata svoju suprugu za stražnjicu.

Dont know what antonella said to you tho,,,glad you had to check it out yourself..😍😍😍@imessi pic.twitter.com/WSj9eRtyjX