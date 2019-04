Leo nije ni oznojio Hello Kitty dres, a Barcelona je pobijedila

Ivan Rakitić nije ni doputovao u Vitoriju-Gasteiz, Lionel Messi je zaigrao posljednjih pola sata igre, a Barcelona svejedno nije imala nikakvih problema s osvajanjem novih bodova. Njih dvojicu Ernesto Valverde je čuvao za utakmicu s Liverpoolom u polufinalu Lige prvaka koja se igra iduću srijedu.

Na gostovanju kod Alavesa Katalonci su pobijedili 2-0, a utakmica je riješena do 60. minute. Mogao je Valverde do kraja poštedjeti svog kapetana, ali je Messi svejedno uznojio svoj dres. A igrali su u utorak u ružičastim, popularno nazvanim - Hello Kitty dresovima. Premijeru tih dresova imali su u studenom u Ligi prvaka i od tada izaziva veliku pozornost, jer se rijetko kome od navijača sviđa.

Protiv Alavesa su zabijali Alena i Luis Suarez iz penala nakon igranja rukom jednog od domaćih igrača. Barca sada ima 12 bodova i utakmicu više od Atletico Madrida, a ako Simeoneove čete u srijedu izgube od Valencije, Katalonci će četiri kola prije kraja prvenstva osvojiti naslov prvaka zbog boljeg omjera u međusobnim utakmicama s Atleticom.