Leo optužio Madrid za napade i najavio odlazak iz Argentine?

Zvijezda Barcelone i argentinske reprezentacije Lionel Messi vrši posljednje pripreme za Svjetsko prvenstvo u Rusiji koje počinje u četvrtak.

Slobodno vrijeme iskoristio je za izjave za medije, a prilikom toga je u potpunosti otvorio dušu i priznao kako je bio vrlo blizu depresije kada su protiv njega podignute optužbe zbog utaje poreza.

Prije dvije godine je Leu izrečena presuda, a ona je glasila 21 mjesec zatvorske kazne, no prema španjolskim zakonima, svaka zatvorska kazna manja od dvije godine (osim u slučaj da je izrečena zbog nasilnog ponašanja) ne mora se odsluživati u zatvoru.

Iako Messi nije morao u zatvor, ipak je morao platiti novčani iznos koji je iznosio nešto više od 250 000 eura.

- Bilo je vrlo teških trenutaka otkad sam u Barceloni, često sam plakao, ali ipak, onaj najgori je bio period kada sam bio osuđen zbog utaje poreza. Bio sam blizu depresije zbog načina na koji su me napali, zbog riječi o meni, mom ocu i mojoj obitelji koje su se provlačile po medijima. Na svu sreću imao sam podršku brojnih ljudi, Barcelone i Katalonije što mi je uvijek pomagalo da se opustim.

Također, argentinski čarobnjak navodi kako je on siguran da su ti napadi došli iz Madrida.

- Vjerujem kako su iz Madrida dolazile naredbe da me što više napadaju jer sam tada prolazio kroz vrlo teško razdoblje. Znao sam da će toga biti sve više i to me je strašno boljelo - zaključio je Leo.

Njavio je mogući oproštaj od reprezentacije nakon SP-a!

Iako je nakon posljednjeg finala Copa Americe Lionel Messi najavio kako se povlači iz reprezentacije i da mu je dosta svega, ipak je promijenio svoju odluku nakon par dana i rekao kako će i dalje ostati u reprezentaciji.

No, svemu dobrome uvijek dođe kraj pa će tako i za Argentince doći kraj jedne ere u kojoj je vladao Lionel Messi koji ih je doveo do mnogih finala, ali na njihovu žalost falio im je onaj posljednji korak.

- Nisam još ništa odlučio, ali to će ovisiti o nastupu u Rusiji! Činjenica je da smo izgubili posljednja tri finala zbog čega smo pod ogromnimn pritiskom. Ljudi nisu svjesni, čini se, koliki je uspjeh uopće doći do finala, i broje nam samo poraze - rekao je Leo te opisao svoju motivaciju za Rusiju:

- Motivacija je jednaka kao za svako veliko natjecanje. Puno toga sam osvojio s klubom i uvijek ostane jednaka želja za pobjedom. U Rusiji će biti isto, ništa ne mislim mijenjati u pripremi.