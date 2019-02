Leo promašio 22. penal, trener ne brine: Izvodit će ih i dalje...

Barcelona je u subotu na domaćem terenu pobjedom protiv Valladolida (1-0) prekinula niz od tri uzastopna remija (protiv Valencije i Athletic Bilbaoa u LaLigi i Reala u Kupu kralja).

Gol odluke postigao je, a tko drugi, nego Lionel Messi. Argentinac je pogodio u 43. minuti iz penala, a u 85. je mogao zabiti još jedan, ali mu je obranio Jordi Masip. Ne treba to čuditi jer je Masip od 2004. do 2017. bio u profesionalnom pogonu Barce i Messija zna u dušu. Tko zna koliko puta mu je penale skidao na treningu, a sada je dočekao osobnu satisfakciju da mu obrani i na utakmici. Ipak, ni to nije pomoglo Valladolidu da dođe do nekog boda.

Ono što brine sve simpatizere Barcelone je Messijeva (ne)učinkovitost iz kaznenih udaraca. Bio je nevjerojatno uspješan izvođač sve do zadnje dvije tri godine kada je svoj postotak poprilično srozao, ali on je i dalje visok.

Leo je u karijeri izveo 107 penala u svim natjecanjima, a zabio ih je 85, dakle 79.4% uspješnosti ima argentinski čarobnjak. Promašio ih je 22, ali to ne brine trenera Barcelone Ernesta Valverdea koji vjeruje svom najboljem igraču:

- Ne, nisam nervozan zbog Messijevih promašaja (uputio 12 udaraca na gol protiv Valladolida op.a.). Bio sam uvjeren da će zabiti oba kaznena udarca... - rekao je Valverde, a zatim naglasio:

- Leo je sigurna oklada. Pucat će penale i dalje i uvjeren sam da će ih zabijati - završio je trener Barce.