Iskreno, ne iznenađuju me ovi posljednji rezultati Leone Popović, oduvijek sam znala da ona to ima u sebi, samo je bilo pitanje trenutka kada će to sve pokazati cijelom svijetu, priča nam Ida Štimac.

Hrvatska ženska skijaška reprezentacija posljednjih je godina, do dolaska Zrinke Ljutić i Andree Komšić, spala na dva imena - Leonu Popović i Idu Štimac. Leoni Popović konačno se osmjehnula sreća, 24-godišnja skijašica niže najbolje rezultate karijere, dok je Ida Štimac (21) završila skijašku avanturu, danas je posvećena Medicinskom fakultetu. Ali, Ida redovito prati karijeru svoje velike prijateljice.

- Joj, pa mi smo jako dugo bile zajedno u reprezentaciji, a četiri godine smo u njoj bile samo nas dvije. Ona je starija od mene, ali otkad sam ušla u FIS sa 16 godina, od tada smo cijelo vrijeme bile zajedno - kaže nam Ida Štimac, pa nastavlja:

- Presretna sam zbog nje, konačno je dočekala da joj se stvari poslože kako bi trebale, pronašla je pravu formu u pravo vrijeme, čestitam joj na svim dosadašnjim rezultatima ove sezone.

A skijaški put Leone Popović nije bio nimalo jednostavan...

- Uh, ona je imala velikih problema s ozljedama, stvarno nije imala sreće. Leona je u Svjetskom kupu debitirala davno, ali stalno je imala nekakve prekide. Operirala je koljeno, pa onda morala opet, imala raznih problema... I svaki put kad je trebala zabljesnut nešto bi joj se ispriječilo. Cijela ta njena priča se dosta prolongirala, sada pokazuje kako je sposobna napadati sam vrh.

Ida Štimac je nastavila...

- Uostalom, pa Leona je dvaput bila na samom rubu odustajanja od skijanja, dosta je bila frustrirana zbog svega što joj se događalo u karijeri. Ali, ta je cura strašno jaka u glavi, sve je to prebrodila i sada joj se sve to isplatilo. Vjerujte mi, upoznala sam puno sportaša, ali ako je netko zaslužio velike rezultate, onda je to Leona. Cijeli život je maksimalno posvećena skijanju, ma i više od toga...

A je li Leona očekivala ove sezone takve rezultate, danas je u slalomskom vrhu ženskog skijanja...

- Mislim da je ona ovo stvarno priželjkivala, ali sportaši to nikada ne žele reći javno. Svi imaju svoja očekivanja, svoje snove, ali ako to kažete na glas, samo si stvarate dodatan pritisak. Leona najbolje zna što je očekivala, ali znala sam da je sposobna za velike stvari. Evo, i ja njezine uspjehe osobno doživljavam, dugo sam njenu karijeru promatrala iz prve ruke, ma i sada smo stalno u kontaktu.

Zanimljivo, Ida i Leona se čuju jako često, a nekada čak i...

- Između dvije vožnje, haha. Joj, valjda joj sada neće nitko prigovarati što tada zna pogledati na mobitel, haha. Istina, tada skijaši moraju biti najkoncentriraniji, ali stvarno ju pratim i emocionalno pratim njezino skijanje. Nisam nervozna dok ju na televiziji gledam kako skija, ali mi se uvijek znoje dlanovi, haha. Sigurno da i njene nastupe pratim nešto budnije nego one naših drugih skijaša i sportaša, to je normalno.

Bivša skijašica nastavila je u iskrenom tonu...

- Doslovno, ja njene uspjehe i rezultate gledam i kroz prizmu sebe, znam da skijanje više nije moj život, nisam ni najmanje ljubomorna na njezine rezultate. Ma dapače, želim joj da si ispuni sve što sanja, pa nešto napravi i za mene. Stvarno smo puno toga prošle zajedno. I da, ona je ovaj uspjeh i ovakve rezultate zaslužila više od mene!

Kako ti mislite?

- Kažem, stvarno je maksimalno posvećena skijanju, prošla je teži put od mene, više zaslužuje ovakve uspjehe.

A kakva je Leona osobno?

- Leona vam je dosta samozatajna cura, to se vidi i na van, ali drugačija je kad je s nekim baš jako bliska. I sigurno da je sa mnom otvorenija nego s nekim drugim ljudima. I da, ona je strašno vrijedna cura, potpuno posvećena skijanju.

Leona je sjajno otvorila 2022. godinu, na Sljemenu bila 7., pa u Schladmingu 6., a bliže se Zimske Olimpijske igre...

- Da, to je sada sljedeća utrka, a Olimpijske igre su nešto potpuno drugačije, tu se drugačije slažu karte. Dosta puta smo vidjeli da favoriti u tim situacijama znaju razočarati, a ako će Leona biti hladne glave i skijati kako zna, sve je moguće. Ne, neću ništa najavljivati, ali sigurna sam da ona može i tamo iznenaditi - završila je Ida Štimac.