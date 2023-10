Leona Popović: Želim osvajati nova postolja ove sezone, a kraljicu Shiffrin se može srušiti

Dok su mnogi uživali u ljetnim vrućinama i radostima ljeta, najbolji hrvatski skijaši i skijašice pripremali su se za nadolazeću sezonu Svjetskog kupa koje počinje 28. listopada u Söldenu (Austrija).

Leona Popović (25) prošle je sezone bljesnula i imala najbolju sezonu u karijeri. Nagrada za sjajne vožnje došla joj je na zadnjoj utrci sezone u Soldeu, osvojila je drugo mjesto i prvo postolje u karijeri.

U velikom intervjuu s hrvatskom skijašicom Leonom Popović koja je ove skijaške sezone osvojila postolje saznali smo kako su izgledali njezini početci na skijama, kako se priprema za skijaški kup, što radi kada ne skija i koga smatra ozbiljnom konkurencijom. | Video: 24sata Video

Sezonu je završila kao šešta u poretku slalomašica s 349 boda i puno razloga za optimizam.

- Dosta sam se dobro pripremala za novu sezonu. Imam nekih manjih problema s leđima, ali to je već postalo normalno. Takvi problemi dolaze s treninzima i teškim stazama. Dobro sam se pripremala i kondicijski i skijaški, spremna sam za novu sezonu - rekla nam je Leona, koja kao i većina skijaša zbog teških i napornih treninga ima problema s bolovima u leđima.

Leona je ljeto provela nešto drugačije nego njezina kolegica Zrinka Ljutić, koja je putovala na pripreme u Južnu Ameriku, dok je Popović je pripreme odredila u Švicarskoj.

Foto: LEONHARD FOEGER

- Imali smo opciju ići u Argentinu, ali bi tako išli na pripreme prilično rano. Meni se to nije svidjelo, ne volim puno toga mijenjati, najteže kondicijske treninge radim u osmom mjesecu i to sam htjela tako napraviti i sada. Prošle je sezone to super ispalo, tako da sam se htjela toga držati. Odlučili smo ponoviti taj plan.

Vjeruje kako može ponoviti prošlosezonske rezultate.

- Svake sezone želim biti sve bolja. Nadam se nastaviti gdje sam stala. Osjećam se dobro na skijajama, moj osjećaj mi je najvažniji. Ako želim dobro skijati, moram se dobro osjećati.

Leona ne putuje na početak sezone u Soldenu. Želi se pripremiti za prvi slalom u Leviju (11. i 12. studenog)

Foto: ALBERT GEA

- Solden je prerano u sezoni, kao i Levi, pa smo se htjeli posvetiti slalomu. Ipak, nadam se ubaciti u rutinu više veleslalomskih treninga i utrka. Sigurno ću neke voziti neke utrke u toj disciplini.

Može li netko srušiti kraljicu Mikaelu Shiffrin?

- Vjerujem da ju možemo srušiti. Dokazale smo da ju se može pobijediti, Vlhova je uvijek tu, a mi, ostale cure, također možemo konkurirati za pobjede i postolja.

Nada se kako će ona i Zrinka uhvatiti sjajnu formu i konkurirati za najbolja mjesta. Shiffrin je uz veliki talent i nevjerojatno konzistentna...

- Definitivno. U slalomu je pogotovo bitna ta konstanta. Što manje grešaka i gluposti to bolje ide. Ona je tu kraljica, iz svake utrke uspije doći dovoljno spremna i pobijedi. Nadam se da ćemo Zrinka i ja pokazati naše najbolje skijanje i konkurirati - zaključila je Leona.