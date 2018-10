Letica seli na klupu? 'Talent na stranu, nije nam donio niti bod'

Bivši golman Hajduka Karlo Letica nikako ne može pronaći pravu formu na golu Club Bruggea. Često on griješi zbog čega njegov klub ispašta, a trener Ivan Leko gubi živce.

Posljednja pogreška u nizu dogodila se proteklog vikenda kada je Letica primio zaista pacerski gol protiv St. Truidena na samom početku utakmice.

Izgleda kako je taj gol bio kap koja je prelila čašu i hrvatski trener na klupi belgijskog kluba je najavio kako bi Letica ubrzo mogao preseliti na klupu.

- Odigrao je 16 utakmica i nije nam donio niti bod. To je realnost. Možemo mi koliko hoćemo pričati da je on talentiran i još uvijek mlad, ali treba biti uspješan u svakoj utakmici. On je vrlo dobar vratar, pokazuje to svakodnevno na treninzima, ali mora nam početi i donositi bodove - jasno je poručio Leko.

Inače, Letica je ove sezona za Club Brugge branio u 16 utakmica, u svim natjecanjima, a u tih 16 utakmica primio je čak 19 golova.

Zahvaljujući toj neslavnoj statistici bivšeg golmana Hajduka Club Brugge u domaćem prvenstvu ima 27 bodova iz 12 odigranih kola, a nalaze se na drugom mjestu. Za prvim Genkom zaostaju tri boda.