Lewandowski napušta Barcu i mijenja ga 'devetka' Bayerna?

Robert Lewandowski (37) možda igra posljednju sezonu u Barceloni. Ugovor mu s katalonskim velikanom traje do lipnja 2026., a u klubu se još nisu odlučili za produljenje, pišu španjolski mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev | Video: 24sata/reuters

Iako je Poljak navodno spreman na smanjenje ugovora, redukciju minutaže, moguće i preseljenje na klupu, Barcelona razmišlja o budućnosti, a jedna opcija posebno je podcrtana.

Riječ je o Bayernovom Harryju Kaneu (32), piše The Guardian. Barcelona je svjesna kvalitete engleskog napadača, a pomaže i to što je pet godina mlađi od Lewandowskog, iako ni Kane nije u "cvijetu mladosti".

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Kanea ugovor s Bavarcima veže do ljeta 2027., ali za očekivati je da bi ga klub mogao pustiti uz odštetu, ako dođe odgovarajuća ponuda godinu dana pred istek ugovora.

Ranije se s Barcelonom povezivao i Julian Alvarez, ali pitanje je može li španjolski prvak financijski ispratiti taj posao.