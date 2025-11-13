Iako je Poljak navodno spreman na smanjenje ugovora, redukciju minutaže, moguće i preseljenje na klupu, Barcelona razmišlja o budućnosti, a jedna opcija posebno je podcrtana
Lewandowski napušta Barcu i mijenja ga 'devetka' Bayerna?
Robert Lewandowski (37) možda igra posljednju sezonu u Barceloni. Ugovor mu s katalonskim velikanom traje do lipnja 2026., a u klubu se još nisu odlučili za produljenje, pišu španjolski mediji.
Iako je Poljak navodno spreman na smanjenje ugovora, redukciju minutaže, moguće i preseljenje na klupu, Barcelona razmišlja o budućnosti, a jedna opcija posebno je podcrtana.
Riječ je o Bayernovom Harryju Kaneu (32), piše The Guardian. Barcelona je svjesna kvalitete engleskog napadača, a pomaže i to što je pet godina mlađi od Lewandowskog, iako ni Kane nije u "cvijetu mladosti".
Kanea ugovor s Bavarcima veže do ljeta 2027., ali za očekivati je da bi ga klub mogao pustiti uz odštetu, ako dođe odgovarajuća ponuda godinu dana pred istek ugovora.
Ranije se s Barcelonom povezivao i Julian Alvarez, ali pitanje je može li španjolski prvak financijski ispratiti taj posao.
