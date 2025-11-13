Obavijesti

PROMJENE U NAPADU

Lewandowski napušta Barcu i mijenja ga 'devetka' Bayerna?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Iako je Poljak navodno spreman na smanjenje ugovora, redukciju minutaže, moguće i preseljenje na klupu, Barcelona razmišlja o budućnosti, a jedna opcija posebno je podcrtana

Robert Lewandowski (37) možda igra posljednju sezonu u Barceloni. Ugovor mu s katalonskim velikanom traje do lipnja 2026., a u klubu se još nisu odlučili za produljenje, pišu španjolski mediji. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev 01:11
Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev | Video: 24sata/reuters

Riječ je o Bayernovom Harryju Kaneu (32), piše The Guardian. Barcelona je svjesna kvalitete engleskog napadača, a pomaže i to što je pet godina mlađi od Lewandowskog, iako ni Kane nije u "cvijetu mladosti". 

Bundesliga - 1. FC Union Berlin v Bayern Munich
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Kanea ugovor s Bavarcima veže do ljeta 2027., ali za očekivati je da bi ga klub mogao pustiti uz odštetu, ako dođe odgovarajuća ponuda godinu dana pred istek ugovora. 

Ranije se s Barcelonom povezivao i Julian Alvarez, ali pitanje je može li španjolski prvak financijski ispratiti taj posao. 

OSTALO

