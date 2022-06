Lewandowski pritišće Bayern, a poznato je i kada stiže u Barcu?!

U netom završenoj sezoni Barceloni je falio velemajstor u napadu i igrač koji garantira 30 golova po sezoni. Nekoć su to bili Eto'o, Ibrahimović, Villa, Suarez, Messi, a od sljedeće sezone Barcu bi mogao predvoditi jedan od najboljih napadača na svijetu.

Kako vrijeme odmiče, Robert Lewandowski (33) sve je bliže Barceloni. Ugovor s Bayernom istječe mu u ljeto 2023. godine, ali baš sve je osvojio s klubom i željan je novih izazova. Ako je vjerovati španjolskom AS-u, pregovori su u odmakloj fazi. Otkrili su i datum njegovog dolaska.

- Lewandowski bi sigurno bio kamen temeljac novog Barceloninog projekta. Ispuniti tu želju, međutim, neće biti lako jer su pregovori s Bayernom vrlo tvrd orah. Ipak, mnogi u klubu vjeruju kako će se pojaviti na pripremama 11. srpnja - piše AS.

Poljski nogometaš je još prije dva tjedna na press konferenciji oštro istupio i dao do znanja da želi otići. Bio je hladan šamar za navijače i čelnike Bayerna koji ovo nisu očekivali.

- U Bayernu sam gotov, ne vidim nikakvu šansu za to da nastavim ondje. Ovo pitanje o tome jesam li već igrač Barcelone je još uvijek u zraku. Ne volim biti u ovakvim situacijama. Idemo vidjeti što nam nosi vrijeme, sljedeća dva tjedna. Sada se najprije želim fokusirati na obveze s reprezentacijom. Nakon Lige nacija imat ćemo dovoljno vremena kako bismo razgovarali o mojoj budućnosti u klupskom nogometu. Ponavljam, mogućnost da nastavim u Bayernu ne postoji i nadam se da me neće zaustaviti - rekao je poljski nogometaš i uzrokovao potres u njemačkom velikanu.

Sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić pokušao je ugasiti požar miroljubivim riječima.

- Sretni smo što je ovdje. Razgovarali smo s njim i mislim da će se situacija sada smiriti - rekao je on.

No, nije se smirila.

- Nažalost, ne mogu reći ništa drugo osim onoga što se dogodilo nedavno, a nije se dogodilo puno. Nažalost, mogu vam reći samo isto ono što sam i tada rekao - ponovio je Lewa nakon poraza Poljske od Belgije (1-0) u Ligi nacija.

Želi se okušati u novoj ligi, iskusiti novu kulturu i staviti pred sebe nove izazove. S Bayernom je osvojio baš sve i ne vuče ga motiv kao prije. A bez obzira na dugove i turbulentnu blisku prošlost, Barca je uvijek primamljiva najboljim svjetskim igračima zbog svoje bogate povijesti. Barcelona mu ne može ponuditi basnoslovnu plaću kakvu ima u Münchenu, a to je 20 milijuna eura godišnje. No, novac mu nije primaran. Upravo zato je i spreman smanjiti svoje financijske apetite kako bi zaigrao u hramu europskog nogometa kao što je Camp Nou.

Na Transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura, a obzirom da mu ugovor istječe sljedeće ljeto, Barca će morati isplatiti odštetu. Tu je i trogodišnji ugovor koji Poljak zahtijeva pa bi ukupna cifra zajedno s plaćom mogla doseći i 100 milijuna eura, piše Sport.

Barcelona je u velikim dugovima pa čeka izlazne transfere kako bi uopće mogla skupiti za Lewandowskog. Možda je njegov pritisak prema Upravi Bayerna i jedna od taktika kako bi ga pustili za što manji novac.

No, bit će teško isposlovati njegov dolazak jer teško je vjerovati da će se Bayern samo tako odreći svog najboljeg igrača koji je ove sezone utrpao 48 golova. Takav stroj za golove nemoguće je nadoknaditi. I upravo zbog toga Bavarci pokušavaju primiriti cijelu situaciju, smekšati Poljaka i pokušati ga nagovoriti na ostanak.

Naravno, riječ je o nevjerojatnom igraču i u ovome trenutku ponajboljem igraču na svijetu koji je jedan od glavnih kandidata za Zlatnu loptu, ali isplati li se u igrača od 33 godine utući toliki novac? Ako želite instant uspjeh, da, a to je i glavni cilj Barce. Sezona bez trofeja ogroman je udarac za klub i žele se što prije vratiti na najveću pozornicu. A to možete samo sa svjetskim klasama. Lewa to upravo i je. Bio bi to i sjajni marketinški potez. Novi sponzori zalijepili bi se za klub, a to je ono što klub u ovoj besparici najviše i priželjkuje. A gdje su tu i prodaje dresova, reklame...

Lewandowski želi biti dio Blaugrane. Iako su mu 33 godine, nevjerojatni Poljak je iz godine u godinu sve bolji i bolji. U sjajnoj je fizičkoj formi i obzirom kako danas igra, dojma smo da bi na ovoj razini mogao biti još nekoliko sezona. Samo ove sezone zabio je 48 golova. Dalje ne treba ništa govoriti. No, sve je na Barci koja mora osigurati novac. Neće ih ni on vječno čekati jer u redu čekaju i Chelsea te PSG.

U Bayern je stigao 2014. godine i u 367 utakmica utrpao nestvarnih 339 golova te osvojio 19 trofeja. Leo Messi dobit će dostojnog nasljednika.

