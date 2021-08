Vozačku vještinu ne može mu nitko osporiti. Lewis Hamilton jedan je od najboljih vozača u povijesti Formule 1 što je dokazivao i kada mu stvari nisu išle u prilog. Majstor vožnje na kiši, drzak i beskompromisan na stazi kada je potrebno stavljaju ga rame uz rame s Michaelom Schumacherom po postignućima.

No, kada dođe do stvari van staze... Tu je priča nešto drugačija. Schumacher je bio frajer gdje god se pojavio. Britkog uma i šarma na njemački, veći dio karijere bio je drag čak i rivalima. Vozeći za Ferrari, prvenstveno je postignućima, a zatim likom i karakterom stvorio najbolju momčad u povijesti F1, prema riječima dugogodišnjeg novinara Marka Hughesa.

Hamilton je izvan staze drugačiji lik, reklo bi se, "fura svoj film". Često koketira s hip-hop i R&B industrijom, druži se sa zvijezdama tog glazbenog žanra, prijatelj je s Kanyeom Westom i Kim Kardashian s kojima je nekoliko puta snimljen na večeri... A povrh svega, užu i širu publiku Formule 1 često je častio, pa i šokirao, odjevnim kombinacijama, svojim smislom za modu.

Ovoga puta opet je dospio na naslovne stranice društvenih mreža i stranih medija kada se uoči treninga za VN Belgije pojavio u kombinaciji, koja je izazvala lavinu smijeha među obožavateljima i pratiteljima Formule 1.

Tisuće komentara na račun izgleda najveće svjetske vozačke zvijezde sveli su se na jedan, nama najupečatljiviji.

- Odličan vozač, ali je predmet sprdnje izvan staze. Izgleda kao moja baba kada se usred zime sprema za odlazak u supermarket - stoji u jednom komentaru.

Hamilton jest jedan od najboljih vozača u F1, no izvan staze se nekako ne može mjeriti sa Schumacherom. Koheziju kakvu je Ferrari imao u njegovo vrijeme doživjela je malo koja momčad. Dugo godina funkcionirali su na najboljoj mogućoj razini, a ključ suradnje ipak leži u mnogim drugim bitnim stvarima osim samog utrkivanja.

Michael Schumacher vezao se s mehaničarima i osobljem u momčadi, znao im je obitelji, pamtio datume rođendana i svako malo pitao što se događa u njihovu privatnom životu. Bio je faca van staze kao i na njoj, tijekom godina donirao je silne milijune raznim humanitarnim udrugama, igrao humanitarne nogometne utakmice, bio je Champion of Sport UNESCO-a... Čak je dobio i primjerak sa svojim likom u poznatom crtanom filmu 'Auti', a sjetit ćemo se i upečatljive scene Top Geara kada je upravo on bio famozni The Stig.

Hamilton ipak ima drugačiju životnu priču, suprotan je karakter Michaelu pa ga s razlogom brojni obožavatelji ne spominju u kontekstu najvećeg ikada. Vrijeme će pokazati hoće li to ikada postati.

