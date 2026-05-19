DOMINACIJA U BUDIMPEŠTI

'Lički Herkul' oborio sve! Rino Mašić opet postao prvak Europe

Piše Davor Kovačević,
Mašić je odradio turnir na visokoj razini, ne ostavljajući protivnicima šanse. Europskom zlatnom medaljom nastavio je vrhunske rezultate...

Rino Mašić (22) oborio je Europu! "Lički Herkul" osvojio je Europsko prvenstvo u obaranju ruke u Budimpešti. Snagator iz Gospića opet je potvrdio da mu nema ravnog u konkurenciji lijeve ruke do 11 kilograma.

Mašić je odradio turnir na visokoj razini, ne ostavljajući protivnicima šanse.  Europskom zlatnom medaljom nastavio je vrhunske rezultate, i prije dvije godine postao je prvak Europe u Bratislavi, a potom je u Moldaviji osvojio i dva naslova svjetskog prvaka, lijeve i desne ruke. Godinu prije u Kazahstanu je postao prvi svjetski prvak iz Hrvatske.

Medalje će se nizati, nema što jer trenutno nema konkurencije u obaranju ruke.

