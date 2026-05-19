'Lički Herkul' oborio sve! Rino Mašić opet postao prvak Europe

Rino Mašić (22) oborio je Europu! "Lički Herkul" osvojio je Europsko prvenstvo u obaranju ruke u Budimpešti. Snagator iz Gospića opet je potvrdio da mu nema ravnog u konkurenciji lijeve ruke do 11 kilograma.

Mašić je odradio turnir na visokoj razini, ne ostavljajući protivnicima šanse. Europskom zlatnom medaljom nastavio je vrhunske rezultate, i prije dvije godine postao je prvak Europe u Bratislavi, a potom je u Moldaviji osvojio i dva naslova svjetskog prvaka, lijeve i desne ruke. Godinu prije u Kazahstanu je postao prvi svjetski prvak iz Hrvatske.

Foto: Facebook

Medalje će se nizati, nema što jer trenutno nema konkurencije u obaranju ruke.