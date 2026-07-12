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Liga nacija povezana je s Eurom, a Hrvatskoj postaje jako bitna

Piše Jakov Drobnjak,
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Liga nacija povezana je s Eurom, a Hrvatskoj postaje jako bitna
SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Vatreni ulaze u novu eru: Dalić odlazi, Bilić stiže, a Liga nacija odlučuje i o lakšem putu na Euro 2028

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Iako još boli ispadanje sa Svjetskog prvenstva, pogotovo nakon nove kontroverze s čipom u lopti, kablovima i Fifinim pravilima u utakmici Engleske i Norveške, Hrvatska se okreće novoj eri. Zlatko Dalić više nije izbornik, potvrda Slavena Bilića je "iza ugla", a "vatrene" očekuje Liga nacija. Vrlo važnu ulogu imat će utakmice u Ligi nacija zbog kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

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Podsjetimo, Hrvatska je u najelitnijem rangu Lige nacija (A rangu), a u skupini je sa Španjolskom, Engleskom i Češkom. Osim borbe za ulazak u završnicu i borbe za medalju, mjesto na kojem završi Hrvatska direktno će utjecati na to koji će "vatreni" biti pot kod izvlačenja grupa za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. godine.

Tako će reprezentacije u A Ligi nacija koje završe od prvog do trećeg mjesta u svojim grupama biti u prvom potu. Drugi pot činit će četvrtoplasirane reprezentacije u A Ligi nacija i prve dvije reprezentacije iz skupina B Lige nacija. Na taj način će se puniti potovi s ostalim reprezentacijama, a sve možete vidjeti u tablici ispod koju je napravila stranica Football Meets Data.

Upravo zato je vrlo važno da Hrvatska uspije dograbiti barem jedno od prva tri mjesta kako bi završila u prvom bubnju i imala što lakše protivnike u kvalifikacijama. Prvu utakmicu Lige nacija Hrvatska će igrati 24. rujna u Češkoj, a zatim tri dana kasnije gostuje kod Španjolske. Trećeg dana mjeseca listopada "vatreni" su domaćini Engleskoj, a onda 6. listopada dočekuju Španjolce.

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