LIGA PRVAKA Kreće europska nogometna groznica! Evo kad su današnji susreti i gdje ih gledati

U utorak kreće nova sezona Lige prvaka! Dvoboji koji su svi željno iščekivali u najprestižnijem europskom natjecanju počet će od 18.45 sati. U nastavku članka donosimo vam sve susrete u utorak, njihovu satnicu i gdje ih možete gledati.

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AEK - LASK (Arena Sport 2, 18.45h)

AEK će na svom terenu otvoriti europsku sezonu protiv LASK-a, a domaćin u utakmicu ulazi kao blagi favorit. Za Austrijance bi bod u Ateni bio vrlo dobar početak ligaške faze. AEK, s druge strane, ima priliku odmah uzeti tri boda protiv protivnika kojeg će vjerojatno smatrati jednim od dostupnijih u svojoj europskoj skupini.

Foto: Leonhard Foeger

Club Brugge - Aston Villa (Arena Sport 3, 18.45h)

Jedan od zanimljivijih ranijih termina donosi dvoboj Club Bruggea i Aston Ville. Belgijci su prošle sezone stigli do nokaut-faze Lige prvaka, a Villa je plasman u Ligu prvaka izborila kao osvajač Europske lige i sada se vraća među europsku elitu.

Villa ipak u Belgiju stiže u puno lošijem rezultatskom raspoloženju. Izgubila je četiri od pet zadnjih utakmica u svim natjecanjima, dok je Brugge u posljednje četiri prvenstvene utakmice upisao tri pobjede i poraz.

Foto: Ian Hodgson

Borussia Dortmund - Villarreal (Arena Sport 3, 21.00h)

Dortmund na Signal Iduna Parku dočekuje Villarreal u dvoboju koji bi mogao ponuditi mnogo golova. Ekipa Nike Kovača će imati prednost domaćeg terena i atmosfere koja je briljantna, pogotovo na utakmicama europskih natjecanja.

Villarreal je momčad koju velikani često podcjenjuju. Igraju brz i okomit nogomet, a Dortmund će zato morati kontrolirati posjed, ali i paziti na izgubljene lopte jer će Španjolci tražiti svoje prilike kroz kontre.

Ovo je jedan od susreta u kojima bi pobjeda domaćina bila očekivan rezultat, ali Villarreal ima dovoljno kvalitete da Dortmundu zakomplicira posao.

Foto: Heiko Becker

Porto - Manchester City (Arena Sport 2, 21.00h)

Na Dragãu će Porto ugostiti Manchester City, a obje momčadi u utakmicu ulaze s visokim ambicijama. Porto je sezonu otvorio vrlo dobro i nakon pet kola portugalskog prvenstva ima maksimalan učinak od isto toliko pobjeda.

Manchester City, predvođen Enzom Marescom, prvi put će igrati europsku utakmicu pod novim trenerom. Porto će pokušati iskoristiti domaći teren i agresivnim pristupom poremetiti Cityjevu igru koja se bazira na strpljenju i posjedu.

Foto: Chris Radburn

Lille - Real Betis (Arena Sport 7, 21.00h)

Lille i Betis u Francuskoj će otvoriti svoj europski put, a očekuje nas prilično izjednačen susret. Obje su momčadi prošle sezone igrale nokaut fazu europskog natjecanja, a sada će pokušati napraviti korak više u novom formatu Lige prvaka.

Lille će imati prednost domaćeg terena, dok Betis u utakmicu ulazi s momčadi koja ima dovoljno iskustva za ovakve susrete. Ovdje je teško izdvojiti izrazitog favorita, pa bi detalji poput prekida i realizacije mogli odlučiti utakmicu.

Foto: Marcelo del Pozo

Real Madrid – Inter (Arena Sport 1, 21.00h)

Najveći derbi prvog dana Lige prvaka. Real Madrid sezonu otvara na Santiago Bernabéuu protiv Intera; Madrid je uoči susreta doživio prvi poraz sezone protiv Betisa nakon tri uzastopne prvenstvene pobjede.

Inter, s druge strane, u tri kola Serie A ima isto toliko pobjeda. Ipak, Bernabéu će biti veliki faktor, a Madrid će pred svojim navijačima tražiti pobjedu kojom bi odmah poslao poruku ostatku konkurencije.