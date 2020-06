Liga prvaka počinje 7. kolovoza, svi susreti igrat će se u Lisabonu

I dalje su to samo glasine, a sve će se znati nakon 17. lipnja kada je na rasporedu sastanak Uefe, Udruženja europskih klubova te Udruženja europskih liga.

<p>Čelnici Uefe ne odustaju od ideje da se tekuća sezona Lige prvaka privede kraju. Već tjednima razmatraju brojne opcije, a ako to epidemiološka situacija dopusti, utakmice bi se mogle igrati u kolovozu.</p><p>Kako piše talijanski Sky Sport, preostale uzvratne utakmice <strong>osmine finala Lige prvaka i</strong>grat će se 7. i 8. kolovoza, a susreti četvrtfinala od 12. do 15. kolovoza, polufinala od 18. do 19., a finale 23. kolovoza. Igrat će se jedna utakmica, a mjesto događanja bit će lisabonski Estadio da Luz..</p><p>Isti princip je i s Europskom ligom, a susreti će se igrati od 10. do 21. kolovoza u Duisburgu, Frankfurtu, Kolnu i Gelsenkirchenu.</p><p>I dalje su to samo glasine, a sve će se znati nakon 17. lipnja kada je na rasporedu sastanak Uefe, Udruženja europskih klubova te Udruženja europskih liga. Također, znati će se i početak nove europske sezone, odnosno termini odigravanja pretkola za Ligu prvaka i Europsku ligu kao i novi datum za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Europski Superkup će se igrati u Budimpešti.</p><p>Do sad su četvrtfinale osigurali Atletico Madrid, Leipzig, PSG i Atalanta, a svoje dvoboje moraju još odraditi Manchester City - Real Madrid (2-1), Barcelona - Napoli (1-1), Lyon - Juventus (1-0) te Chelsea - Bayern (0-3).</p>