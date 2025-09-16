Liga prvaka se vraća, 1. kolo u tri dana nudi i hrvatske okršaje. Evo gdje gledati svih 18 dvoboja

Nakon tromjesečne stanke, najelitnije europsko klupsko natjecanje se vratilo. Liga prvaka ulazi u drugu sezonu pod novim ligaškim formatom s 36 klubova, a branitelj naslova PSG kreće u obranu krune osvojene nakon dominantne pobjede protiv Intera. Prvo kolo, jedino raspoređeno na tri dana, donosi pregršt uzbuđenja i nekoliko derbija diljem kontinenta, ali i izravne okršaje Hrvata.

Okršaji divova i reprize povijesnih finala

Središnji događaj prvog kola bez sumnje je sraz Bayerna Josipa Stanišića i Chelseaja u srijedu na Allianz Areni, repriza legendarnog finala iz 2012.. Bavarci, predvođeni ubojitim napadom, u sjajnoj su formi na početku sezone, no i londonska momčad pod vodstvom Enza Maresce ima svoje adute. Utorak donosi još jednu reprizu finala, onog iz 1997., kada će Juventus Igora Tudora u Torinu ugostiti Borussiju Dortmund Nike Kovača. Srijeda nudi i poslasticu za nogometne nostalgičare: susret Ajaxa Josipa Šutala i prošlosezonskog finalista Intera, za koji igra Petar Sučić. Repriza je to finala iz 1972.

Engleski velikani na teškim ispitima

Raspored nudi i druge intrigantne dvoboje. Liverpool na Anfieldu dočekuje uvijek neugodni Atlético Madrid Diega Simeonea, dok će se na krcatom St. James' Parku odigrati prava poslastica: Newcastle United ugostit će Barcelonu. Četvrtak je rezerviran za okršaj engleskog i talijanskog prvaka, Manchester Cityja Joška Gvardiola i Napolija, a poseban naboj utakmici dat će emotivni povratak Kevina De Bruynea na Etihad, ovaj put u dresu talijanskog kluba. Arsenal, jedan od favorita iz sjene, put započinje teškim gostovanjem kod Athletic Bilbaa.

Foto: Stephanie Lecocq

Branitelji naslova i debitanti u lovu na snove

Aktualni prvak PSG obranu naslova započinje na domaćem terenu protiv Atalante Marija Pašalića. Istovremeno, povijesne, debitantske nastupe u Ligi prvaka imat će čak četiri kluba: belgijski Union Saint-Gilloise (gostuje kod PSV-a Ivana Perišića), ciparski Pafos Mislava Oršića (kod Olympiacosa), norveški Bodø/Glimt (kod Slavije Prag) i kazahstanski Kairat. Za njih će svaka utakmica biti praznik i prilika za dokazivanje na najvećoj sceni.

Prvo kolo nudi savršen uvod u ono što nas čeka: osam mjeseci vrhunskog nogometa, neizvjesnosti i borbe za prestižni trofej. Put do finala, koje se 30. svibnja 2026. igra na Puskás Aréni u Budimpešti, tek je počeo. Prava prijenosa utakmica u Hrvatskoj ima Arenasport koji prenosi sve utakmice, pri čemu na petom kanalu nudi kombinirani prijenos utakmica od 21 sat. Jednu utakmicu po kolu srijedom (s iznimkom prvog kola, kad je u pitanju i četvrtak) i dalje će prenositi Hrvatska televizija na drugom kanalu.

Gdje gledati Ligu prvaka?

utorak

Athletic Bilbao - Arsenal , 18.45, Arenasport 2

, 18.45, Arenasport 2 PSV - Union Saint Gilloise , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Juventus - Borussia Dortmund , 21 sat, Arenasport 1

, 21 sat, Arenasport 1 Real Madrid - Marseille , 21 sat, Arenasport 2

, 21 sat, Arenasport 2 Tottenham - Villarreal , 21 sat, Arenasport 3

, 21 sat, Arenasport 3 multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5

Benfica - Qarabag, 21 sat, Arenasport 6

srijeda

Slavia Prag - Bodø/Glimt , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Olympiacos - Pafos , 18.45, Arenasport 4

, 18.45, Arenasport 4 Bayern - Chelsea , 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1

, 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1 Liverpool - Atletico , 21 sat, Arenasport 3

, 21 sat, Arenasport 3 Ajax - Inter , 21 sat, Arenasport 4

, 21 sat, Arenasport 4 multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5

PSG - Atalanta, 21 sat, Arenasport 6

četvrtak

Club Brugge - Monaco , 18.45, Arenasport 3

, 18.45, Arenasport 3 Kopenhagen - Bayer Leverkusen , 18.45, Arenasport 4

, 18.45, Arenasport 4 Manchester City - Napoli , 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1

, 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1 Newcastle United - Barcelona , 21 sat, Arenasport 3

, 21 sat, Arenasport 3 Eintracht Frankfurt - Galatasaray , 21 sat, Arenasport 4

, 21 sat, Arenasport 4 multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5

Sporting - Kairat, 21 sat, Arenasport 6