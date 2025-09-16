Liga prvaka se vratila s uzbuđenjima! Bayern protiv Chelseaja, Juventus protiv Dortmunda. Engleski velikani na iskušenju, PSG brani naslov. Gledajte na Arenasportu ili HTV-u
Liga prvaka se vraća, 1. kolo u tri dana nudi i hrvatske okršaje. Evo gdje gledati svih 18 dvoboja
Nakon tromjesečne stanke, najelitnije europsko klupsko natjecanje se vratilo. Liga prvaka ulazi u drugu sezonu pod novim ligaškim formatom s 36 klubova, a branitelj naslova PSG kreće u obranu krune osvojene nakon dominantne pobjede protiv Intera. Prvo kolo, jedino raspoređeno na tri dana, donosi pregršt uzbuđenja i nekoliko derbija diljem kontinenta, ali i izravne okršaje Hrvata.
Okršaji divova i reprize povijesnih finala
Središnji događaj prvog kola bez sumnje je sraz Bayerna Josipa Stanišića i Chelseaja u srijedu na Allianz Areni, repriza legendarnog finala iz 2012.. Bavarci, predvođeni ubojitim napadom, u sjajnoj su formi na početku sezone, no i londonska momčad pod vodstvom Enza Maresce ima svoje adute. Utorak donosi još jednu reprizu finala, onog iz 1997., kada će Juventus Igora Tudora u Torinu ugostiti Borussiju Dortmund Nike Kovača. Srijeda nudi i poslasticu za nogometne nostalgičare: susret Ajaxa Josipa Šutala i prošlosezonskog finalista Intera, za koji igra Petar Sučić. Repriza je to finala iz 1972.
Engleski velikani na teškim ispitima
Raspored nudi i druge intrigantne dvoboje. Liverpool na Anfieldu dočekuje uvijek neugodni Atlético Madrid Diega Simeonea, dok će se na krcatom St. James' Parku odigrati prava poslastica: Newcastle United ugostit će Barcelonu. Četvrtak je rezerviran za okršaj engleskog i talijanskog prvaka, Manchester Cityja Joška Gvardiola i Napolija, a poseban naboj utakmici dat će emotivni povratak Kevina De Bruynea na Etihad, ovaj put u dresu talijanskog kluba. Arsenal, jedan od favorita iz sjene, put započinje teškim gostovanjem kod Athletic Bilbaa.
Branitelji naslova i debitanti u lovu na snove
Aktualni prvak PSG obranu naslova započinje na domaćem terenu protiv Atalante Marija Pašalića. Istovremeno, povijesne, debitantske nastupe u Ligi prvaka imat će čak četiri kluba: belgijski Union Saint-Gilloise (gostuje kod PSV-a Ivana Perišića), ciparski Pafos Mislava Oršića (kod Olympiacosa), norveški Bodø/Glimt (kod Slavije Prag) i kazahstanski Kairat. Za njih će svaka utakmica biti praznik i prilika za dokazivanje na najvećoj sceni.
Prvo kolo nudi savršen uvod u ono što nas čeka: osam mjeseci vrhunskog nogometa, neizvjesnosti i borbe za prestižni trofej. Put do finala, koje se 30. svibnja 2026. igra na Puskás Aréni u Budimpešti, tek je počeo. Prava prijenosa utakmica u Hrvatskoj ima Arenasport koji prenosi sve utakmice, pri čemu na petom kanalu nudi kombinirani prijenos utakmica od 21 sat. Jednu utakmicu po kolu srijedom (s iznimkom prvog kola, kad je u pitanju i četvrtak) i dalje će prenositi Hrvatska televizija na drugom kanalu.
Gdje gledati Ligu prvaka?
utorak
- Athletic Bilbao - Arsenal, 18.45, Arenasport 2
- PSV - Union Saint Gilloise, 18.45, Arenasport 3
- Juventus - Borussia Dortmund, 21 sat, Arenasport 1
- Real Madrid - Marseille, 21 sat, Arenasport 2
- Tottenham - Villarreal, 21 sat, Arenasport 3
- multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5
- Benfica - Qarabag, 21 sat, Arenasport 6
srijeda
- Slavia Prag - Bodø/Glimt, 18.45, Arenasport 3
- Olympiacos - Pafos, 18.45, Arenasport 4
- Bayern - Chelsea, 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1
- Liverpool - Atletico, 21 sat, Arenasport 3
- Ajax - Inter, 21 sat, Arenasport 4
- multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5
- PSG - Atalanta, 21 sat, Arenasport 6
četvrtak
- Club Brugge - Monaco, 18.45, Arenasport 3
- Kopenhagen - Bayer Leverkusen, 18.45, Arenasport 4
- Manchester City - Napoli, 21 sat, HTV 2 i Arenasport 1
- Newcastle United - Barcelona, 21 sat, Arenasport 3
- Eintracht Frankfurt - Galatasaray, 21 sat, Arenasport 4
- multiprijenos, 21 sat, Arenasport 5
- Sporting - Kairat, 21 sat, Arenasport 6
