Liga prvaka odspavala je zimski san i probudila se samo dan nakon Valentinova. Da nam uljepša ovu hladnu zimu. I to u svom sjajnom ruhu.

Kraj prosinca baš neće ostati u najljepšem pamćenju čelnicima Uefe. Ponovljeni ždrijeb osmine finala bacio je veliku mrlju na krovnu europsku nogometnu kuću. Mnogi su posumnjali u regularnost ždrijeba, a tek iz drugog pokušaja doznali smo parove osmine finala.

I odmah prvi dan čeka nas glavni specijalitet kuće. Jedan od najvećih favorita za naslov protiv kluba koji je u posljednjih pet godina čak dvaput bio najbolji.

Zvjezdana momčad PSG-a će od 21 sat ugostiti Real Madrid. Ovaj susret nosi jako puno poveznica. Trener Reala Carlo Ancelotti sjedio je i na klupi PSG-a, a igrač PSG-a Sergio Ramos nosio je kapetansku vrpcu Reala. Uz to, Kylian Mbappe sljedeće bi sezone trebao doći na Bernabeu kao slobodan igrač, a tu je i Leo Messi koji je tijekom karijere utrpao čak 26 golova Madriđanima. I to samo daje dimenziju više ovome spektaklu.

I jedni i drugi drže čelne pozicije u domaćim prvenstvima. Pobjede se nižu, ali ruku na srce, izvedbe baš i nisu blistave. Real je u posljednjih pet utakmica jednom izgubio, dvaput remizirao te dvaput slavio, od čega jednom nakon produžetaka u Kupu Kralja.

Iz tog natjecanja su pak izletjeli već u četvrtfinalu nakon poraza od Athletic Bilbaa. Real i dalje radi na pogon veterana poput Benzeme, Modrića, Kroosa, a na njima su godine ostavile traga pa se sve češće pojavljuje umor i sitne ozljede. Karim Benzema je bio upitan za ovaj susret, propustio je nekoliko utakmica, ali Carlo Ancelotti se ipak nada da će nastupiti. Njegov izostanak bio bi veliki hendikep. Luka Modrić je protiv Villarreala ušao s klupe, no danas bi trebao krenuti od prve minute. Ovaj Real ne može bez svog dirigenta. Luka je kao vino. Što je starije, to dobiva nedostižnu vrijednost. I s 36 godina pleše terenom s loptom u nogama, uživa u nogometu, razigrava suigrače, razbija suparničke napade.

Dok su legendarni igrači poput Stevena Gerrarda, Andresa Inieste i Xavija u njegovim godinama u egzotičnim zemljama ubirali posljednje plodove nogometnog rada, on i dalje dominira na velikoj sceni, zabija, osvaja trofeje i jedan je od najboljih na svijetu. Zato mu se samo naklonimo i uživajmo dok ova predstava traje. Jer nažalost, jednom će morati završiti.

Real je prvi u La Ligi, ali ne briljira u posljednje vrijeme. To je iskoristila Sevilla koja je smanjila zaostatak na četiri boda i trenutno je jedini pratitelj Madriđanima.

S druge strane, Mauricio Pochettino neće moći računati na bivšeg kapetana Reala Sergija Ramosa koji tako neće zaigrati protiv bivšeg kluba. Pod upitnikom su Herrera, Letellier i Michut, a sjajna vijest za argentinskog stručnjaka je ta što se Neymar konačno oporavio od teške ozljede gležnja. Teško je vjerovati da će zaigrati od prve minute, ali sigurno će čekati svoju priliku s klupe.

Parišku momčad tako će predvoditi Leo Messi i Kylian Mbappé. Dok potonji vuče svojim golovima PSG, argentinski čarobnjak se još muči. Zabio je svega sedam golova, igra toplo hladno, malo prospe svoju magiju pa opet nestane s terena. Prošlo je već šest mjeseci od njegova dolaska, ali Messi još nije pokazao da je pojačanje. Nema one lakoće i superiornosti koja ga je krasila u Barceloni. Apsolutno nema smisla trošiti riječi o njegovoj klasi jer radi se o jednom od najboljih igrača u povijesti, no jednostavno se nije snašao u Parizu. Postao je Leo Gdjessi. Djeluje pogubljeno, ponekad i nezainteresirano. Kako god, to je igrač kojeg vrijedi čekati. Izbaci magiju kada je najbitnije.

I upravo bi njegova pojava na terenu mogla biti od ključne važnosti za PSG. Uz Real ga veže mrsko rivalstvo još iz Barceloninih dana, a Madriđani su mu jedni od najdražih mušterija. Odigrao je brojne velike utakmice protiv kraljevskog kluba i utrpao im 26 golova!

No, posljednji put im je zabio u svibnju 2018. godine, odnosno nije bio precizan u posljednjih devet utakmica! Za takvu klasu je to sigurno frustrirajuće, ali to će već večeras imati priliku popraviti protiv starih poznanika s kojima je vodio toliko velikih bitaka.

Bit će ovo emotivna utakmica i za Mbappéa koji je navodno već sve dogovorio s Real Madridom. Na ljeto mu istječe ugovor s PSG-om, već je svima poznato da je odbio potpisati novi pa čeka istek ugovora kako bi na ljeto mogao preseliti na Santiago Bernabeu. Pa i ako im utrpa večeras, možda će boljeti, ali Ancelotti će biti još svjesniji kakvu klasu će dobiti sljedeće sezone. Jer to je sasvim jasno, Realu treba svježa krv i superstar poput Mbappéa.

Za razliku od prošle sezone kada je ostao bez naslova francuskog prvaka, PSG je već praktički osigurao naslov prvaka jer stvorio je veliku razliku ispred Marseillea pa se u miru može posvetiti Ligi prvaka. Ipak doživio je i šok ispadanjem iz Kupa od Nice.

Da je ovo finale prije finala, dao je naznačiti trener PSG-a.

- Ovaj par mogao bi biti i u finalu Lige prvaka. PSG želi trofej više od 50 godina, tako da smo mi izazivači. Real Madrid je taj koji ima naviku osvajanja Lige prvaka. Mislim da obje ekipe imaju isti pritisak. Poštujemo Real Madrid kao jedan od najvećih klubova na svijetu. To je klub koji je priča za sebe u Ligi prvaka, bez obzira koje igrače ima ili tko je trener. Veličina Real Madrida je dobro poznato - rekao je Mauricio Pochettino.

Parižani na naslov Lige prvaka sanjaju još otkako su Katarani preuzeli klub. Iz sezone u sezonu ti snovi bi se brzo raspršili, najbliže su im bili prije dvije godine, ali tada je Bayern slavio u finalu. Je li ovo ta godina?

Koeficijent na pobjedu PSG-a je 2.10, a ako mislite da će Real Madrid slaviti, koeficijent za to je 3.80. Prijenos utakmice je na Areni Sport 7 od 21 sat.

Puno lakši zadatak, barem na papiru, čeka Manchester City. Građani su veliki favoriti protiv Sporting Lisabona pa je koeficijent 1.35. Pobjeda Sportinga bila bi senzacija nad senzacijama. Kvota za takvo nešto je 12. I s 'građanima je ista priča. Osvojili su šest naslova Premier lige otkako su Arapi preuzeli klub, ali Liga prvaka i dalje je samo san. Utukli su milijarde u klub, dovodili svjetske igrače, ali nitko ih nije doveo do naslova. Ipak, ove sezone su najveći favoriti za naslov.

Momčad Pepa Guardiole igra fantastičan nogomet. Izbrusio je stroj koji gazi sve pred sobom pa tako u Premier ligi koračaju prema obrani naslova. Ipak, Pep Guardiola ima problema s ozljedama. Neće računati na Jacka Grealisha, čovjeka koji je došao kao veliko pojačanje ako na kraju se Pokazao velikim promašajem, Gabriela Jesusa, Palmera Steffena i Walkera. Prijenos utakmice je na Areni Sport 1 od 21 sat.

Bez obzira na moćni tercet koji čine Mbappé, Neymar i Messi, Parižani i dalje nisu najveći favoriti za naslov. Taj status drži upravo Manchester City na čije je osvajanje koeficijent četiri. Bayern je odmah iza s koeficijentom 4.50, a kladionice su u uži krug kandidata smjestile i Liverpool. Koeficijent je šest. S koeficijentom osam se iza njih nalazi aktualni prvak pa tek nakon njih dolazi PSG koji je tek peti favorit s koeficijentom deset. Vjerovali ili ne, koeficijent da će Real Madrid biti prvak Europe je 15.

Prema kladionicama, najmanje šanse za naslov imaju Salzburg, Lille i Sporting. Ukoliko se okladite na njih i nekim čudom osvoje 'klemponju', u tome slučaju ćete dobro obrstiti brkove. Koeficijent je 400.