Liga prvaka uskoro bi mogla prijeći na Netflix? Evo što to znači za navijače u Hrvatskoj

Budućnost praćenja najprestižnijeg klupskog nogometnog natjecanja na svijetu mogla bi doživjeti tektonsku promjenu. Europska nogometna federacija (Uefa) priprema radikalnu izmjenu u načinu prodaje televizijskih prava za Ligu prvaka, otvarajući vrata globalnim streaming divovima poput Netflixa i Amazona da postanu ključni igrači u prijenosu utakmica od 2027. godine.

Uefa mijenja pravila igre

Uefa je, prema izvještajima uglednih medija poput Bloomberga, odlučila modernizirati svoj proces nadmetanja za prava prijenosa kako bi ga učinila privlačnijim za streaming servise. Do sada je sustav bio fragmentiran, prava su se prodavala odvojeno za svako tržište u ciklusima od tri godine, što je rezultiralo s gotovo 100 različitih emitera diljem svijeta. To je otežavalo globalnim platformama da daju jedinstvenu, sveobuhvatnu ponudu.

Foto: Peter Powell/REUTERS

Novi model, koji će se primjenjivati za ciklus od 2027. godine, donosi dvije ključne promjene:

1. Grupne ponude: Emiteri i streaming servisi moći će se istovremeno natjecati za prava u više država, što im omogućuje stvaranje "paketa" tržišta. Francuski L'Equipe čak spominje mogućnost stvaranja jedinstvenog paketa za pet najvećih europskih tržišta (Velika Britanija, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska).

2. Duži ugovori: Uefa razmatra i sklapanje dugoročnijih ugovora, potaknuta uspjehom šestogodišnjeg ugovora s Paramountom u SAD-u vrijednog 1,5 milijardi dolara, koji traje do 2030. godine.

Ove promjene mogle bi dovesti do scenarija u kojem jedan emiter po prvi put u povijesti dobiva ekskluzivna globalna prava za prijenos određene utakmice. Povećanje broja utakmica zbog novog formata Lige prvaka dodatno je podiglo vrijednost komercijalnih prava, koja se procjenjuju na najmanje 4,4 milijarde eura po sezoni do 2027.

Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

Globalni divovi u niskom startu

Promjena Uefine strategije dolazi u trenutku kada streaming giganti agresivno ulaze u svijet sportskih prijenosa uživo.

Amazon Prime Video, koji već prenosi utakmice Lige prvaka u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Italiji, logičan je kandidat za širenje svog nogometnog portfelja. S postojećim iskustvom i infrastrukturom, Amazon je u idealnoj poziciji da iskoristi nova pravila natječaja.

S druge strane, Netflix je donedavno bio fokusiran na sportske dokumentarce, no nedavno je napravio golem iskorak u prijenose uživo. Nakon akvizicije prava na WWE "Raw" u ugovoru vrijednom preko 5 milijardi dolara, te osiguravanja prijenosa NFL utakmica i boksačkih mečeva, jasno je da imaju ambicije postati nezaobilazan igrač i u svijetu sporta.

Što to znači za navijače u Hrvatskoj?

Za hrvatske gledatelje, naviknute na prijenose na HRT-u i Arena Sportu (čija prava traju do 2027. godine), budućnost bi mogla donijeti potpuno novo iskustvo. Mogućnost da se sve ključne utakmice Lige prvaka nađu na jednoj globalnoj platformi mogla bi značiti jednostavniji pristup sadržaju, ali vjerojatno i kraj ere besplatnih prijenosa najatraktivnijih dvoboja.

Dok se tradicionalne televizijske kuće bore za opstanak, Uefa se okreće budućnosti. Natječaji koji će biti raspisani u narednim tjednima dat će prvi odgovor na pitanje hoće li krunski dragulj europskog nogometa uskoro zasjati na ekranima naših omiljenih streaming servisa. Pitanje više nije hoće li se to dogoditi, već tko će prvi osigurati pobjedničku ponudu.