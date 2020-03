Liječnik 'vatrenih': Ne smijemo zaboraviti na pravilnu prehranu

Dugogodišnji liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Zoran Bahtijarević u videu objavljenom na stranicama HNS-a govori o prehrani sportaša i suplementima za vrijeme karantene.

- U ovo doba izazova i krize nikako ne smijemo zaboraviti na pravilnu prehranu -kazao je Bahtijarević koji gotovo tri desetljeća radi kao liiečnik u HNS-u, a od 2002. je uz A reprezentaciju.

- Piramida prehrane ostala je ista. I dalje njezinu bazu čine ugljikohidrarti, nakon toga proteini i na vrhu meso. No u ovoj situaciji ne smijemo zaboraviti da su tjelesni napori kojima naš organizam izloženi daleko manji nego što je to inače. Kod kuće smo, nema treninga ili je on sveden na osnovni i minimalni. Zbog smanjenih treninga treba smanjiti količnu hrane. Najbolje ćemo to napraviti ako smanjimo količinu ugljikohidrata i to za 30 posto, a treba povećati unos povrća i voća - objašnjava doktor 'vatrenih'.

Savjetovao je sportašima da se redovito važu i prilikom povećanja tjelesne mase smanje ili izbace jedan dio ugljikohidrata, te povećaju unos povrća i voća. Za međuobroke je prepotučio tzv "zdrave grickalice" od mrkve, celera, ili nekog drugog povrća kako bi se izbilo uzimanje nezdravih grickalica. Naglasio je kako se ne smije zaboraviti na hidrataciju organizma.

"I dalje su potrebe našeg organizma za vodom velike. U ovakvim situacijama čovjek zaboravi uzimati vodu, a trebalo bi uzimati najmanje dvije litre vode dnevno u pravilnim razmacim," dodao je.

Istaknuo je kako u situacijama kada su napori smanjeni, uzimanje suplemenata ako je pogrešno i preveliko može dovesti i do štetnih posljedica za organizam.