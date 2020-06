Lijepa priča rađa se u Velikoj Gorici: Košarkaši u ABA 2 ligi!

Stvaramo momčad po kriterijima lige u kojoj ćemo igrati, jer želimo u njoj biti konkurentni. Međutim, prije svega moramo znati koji su naši limiti, rekao je trener KK Gorice Josip Sesar...

<p>Najbolja sezona u povijest<strong>i KK Gorice</strong> postala je još bolja. Velika Gorica će od sljedeće sezone imati predstavnika u ABA 2 ligi!</p><p>Sjajnu vijest objavio je klub na svojim stranicama i s oduševljenjem najavio jačanje ionako već respektabilnog sastava pod dirigentskom palicom legendarnog <strong>Josipa Sesara</strong>. Prilika za iskorak došla je nakon što je vodstvo <strong>ABA lige</strong> odlučilo proširiti prvu ligu na 14 klubova te su tako tamo preselili Borac iz Čačka i košarkaši Splita koji su se u elitni rang regionalne lige vratili nakon osam godina. Naravno, trebalo je popuniti i ABA 2 ligu te je stigla pozivnica od vodstva lige, a KK Gorica je zahvaljujući gradu Velikoj Gorici uspjela napraviti toliko očekivani iskorak.</p><p>- Ovo je velik korak za naš klub, nadamo se da ćemo na ovaj način još više popularizirati košarku u Velikoj Gorici i privući još veći broj djece. Usprkos interesu nekih klubova iz ABA lige, uspjeli smo zadržati Josipa Sesara kao glavnog trenera i naš projekt se nastavlja. Grad je pokazao veliko razumijevanje i želju da uspješnu prošlu sezonu okrunimo nastupom u više rangu, na još višoj razini. Klub kontinuirano radi na unapređenju omladinskog pogona, a cilj nam je unaprijediti trenersku struku u Velikoj Gorici, pružiti što kvalitetniju košarkašku izobrazbu trenerima, ali i u djeci u ovome gradu. Bez podrške gradonačelnika Dražena Barišića i njegovih zamjenika sve to ne bi bilo moguće, zato im se klub svima javno zahvaljuje - oglasili su se iz kluba.</p><p>U poništenoj sezoni hrvatske lige padali su najjači hrvatski klubovi, Cibona i Zadar, i ubrzo smo mogli vidjeti da se nešto lijepo rađa u gradu u kojem je interes za košarku u prethodnim godinama bio na niskoj razini. Josip Sesar prvo JE u klub došao 2015. godine,a onda se i vratio 2017. godine. Tada je započeo i potpuni preporod goričke košarke. U klub je stigao nekada veliki talent hrvatske košarke i igrač Cedevite, Lovro Mazalin (22), s ciljem oživljavanja svoje karijere te je u tome i uspio. Postao je glavni igrač i prosječno zabijao 13 koševa po utakmici, a veliku podršku imao je u bivšem igraču Zadra Mislavu Brzoji (26) koji je prosječno ubacivao 11.5. Svoju ulogu imao je i Ivan Vučić (23) koji je također bio veliki talent Cedevite, ali razvoj nije išao prema planu. Kralježnicu momčadi činili su i Ivan Majcunić te bivši igrač Cibone Ante Gospić. Riječ je o mladoj i potentnoj momčadi s nekoliko iskusnih igrača koji su donijeli dodatnu stabilnost mladenačkom adrenalinu. I to je sve rezultiralo sjajnom prošlom sezonom.</p><p>Sesar je u njima dobio respektabilnu koji je bez problema dominirao u hrvatskoj prvoj ligi i bilo je vrijeme za klupski iskorak. Naravno, sudjelovanje u ABA 2 ligi iziskuje veće troškove, veći broj utakmica u sezoni i sukladno tome veći i kvalitetniji roster. Goričani ne žele biti samo prolaznici u regionalnoj ligi. </p><p>- Stvaramo momčad po kriterijima lige u kojoj ćemo igrati, jer želimo u njoj biti konkurentni. Međutim, prije svega moramo znati koji su naši limiti, ne smijemo se dovesti u poziciju da ugrozimo opstojnost kluba. Raspolagat ćemo samo s onime što imamo, ali dobro je što su igrači svjesni da je ABA 2 liga izlog, da će sudjelovanjem u takvom natjecanju i oni napredovati. Zato će sigurno biti lakše razgovarati s igračima. Pratimo tržište, a što će biti… Dovest ćemo najbolje igrače koje možemo dovesti! No važnije od toga je da ćemo mi i dalje igrati ono što ja želim da igramo. Zadržat ćemo jezgru momčadi iz prošle sezone, nekih šest, sedam, igrača. Ivan Papac se ostavio košarke, više neće igrati, pa ćemo između Majcunića i Mašića morati tražiti i novoga kapetana, ali to su slatke brige. Na igrače koji ostaju treba napraviti dobru doselekciju kako bismo bili konkurentni u ABA 2 ligi, ali i zadržali poziciju u domaćem prvenstvu - rekao je Sesar. </p><p>Dodao je kako su najpotrebnija pojačanja na vanjskim pozicijama i na centru, a jedina novost je da je kapetan Ivan Papac otišao u mirovinu. No najveće pojačanje je sigurno ostanak Sesara koji je imao nekoliko ponuda, no odlučio je ostati u klubu u kojem se razvio kao trener.</p><p>Gradska sportska dvorana u Velikoj Gorici koja ima kapacitet svega 1000 sjedećih mjesta će tako od sljedeće sezone primati i regionalne klubove kao što su Široki, Spars, Helios, Sutjeska, Lovćen...</p><p>Sport se u posljednjih nekoliko godina u potpunosti probudio u ovom gradu od 60.000 ljudi. HNK Gorica je nakon ulaska Litavaca u klub potpuno procvjetala i ušla u društvo među šest najboljih klubova u državi. Europska natjecanja više i nisu san, a njihovim koracima grabe i kolege košarkaši...</p>