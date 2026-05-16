Lijepo im stoje trofeji! Gvardiol i Kovačić se fotkali nakon finala: 'Mateo je donio veliku energiju'

Manchester City pobjednik je FA kupa za 2026. godinu. U napetom finalu na Wembleyju svladali su Chelsea 1-0, a trenutak odluke dogodio se u 72. minuti, kada je Antoine Semenyo atraktivnim pogotkom petom donio "građanima" dvostruku domaću krunu. Svoj doprinos u pobjedi dao je i Mateo Kovačić, dok je Joško Gvardiol finale pratio s tribina. Nakon pobjede, hrvatski reprezentativci opalili su par fotki s trofejem za uspomenu.

Mateo Kovačić u igru je ušao u 65. minuti umjesto Rodrija, koji se tek vratio nakon ozljede i vidno je ostajao bez snage. Hrvatski veznjak unio je svježinu i stabilnost u vezni red u ključnim trenucima. Njegov zadatak bio je pomoći Cityju da zadrži kontrolu, što je uspješno i odradio. Engleski mediji njegov su nastup ocijenili solidnom šesticom. Naveli su kako je Kovačićev ulazak "donio dodatni poticaj i polet u igri Cityja" i osigurao "prijeko potrebnu energiju u sredini terena" protiv svog bivšeg kluba. Njegova smirenost i iskustvo bili su važan faktor u posljednjih pola sata, kada je Chelsea pokušavao doći do izjednačenja.

Za razliku od Kovačića, Joško Gvardiol nije bio ni na klupi. Iako je igrao u prošloj utakmici prvenstva protiv Crystal Palacea, Pep Guardiola odlučio je da mu za ovu utakmicu trebaju samo igralči koji su maksimalno spremni, pa je hrvatskog braniča ostavio na tribinama. City do kraja prvenstva ima još dva kola u kojima mora pobijediti i nadati se kiksu Arsenala ako želi uzeti titulu. Guardiola bi u tim utakmicama mogao trebati Gvardiola pa je jasno da ga je odmarao.

Junak finala nedvojbeno je bio Antoine Semenyo. Napadač iz Gane, koji je stigao u zimskom prijelaznom roku, postigao je deseti pogodak sezone na spektakularan način, petom nakon prizemnog ubačaja Erlinga Haalanda. Semenyo je ocijenjen kao igrač utakmice, zaradivši ocjenu osam za briljantnu završnicu i konstantnu opasnost po desnoj strani.

S druge strane, Haaland je upisao ključnu asistenciju, ali je nastavio svoj neobičan post u finalima za City. Norvežaninu je ovo bilo sedmo veliko finale u dresu "građana" u kojem se nije upisao u strijelce. Pobjeda je na kraju isprala gorak okus Guardioline taktičke odluke da započne s Omarom Marmoushom umjesto Rayanom Cherkijem. Marmoush je bio neprimjetan i zamijenjen je na poluvremenu, ali trijumf se na kraju jedino pamti.

*uz korištenje AI-a