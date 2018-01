Lijepo je što me 'vatreni' žele, ali sanjam igrati za Španjolsku

Španjolski nogometaš Dani Olmo, koji je u postupku dobivanja hrvatskog državljanstva, smatra hrvatske dokumente korisnima, no želi igrati za Španjolsku.

- Lijepo je što me Hrvatska želi. Njen nogometni savez je nazvao klub (zagrebački Dinamo) te je moje državljanstvo u postupku. Imati hrvatsko državljanstvo mi je prednost zbog pravnih pitanja. Moj san je igrati za Španjolsku, no u budućnosti nikad se ne zna - rekao je 19-godišnji Olmo u razgovoru za sportske novine AS sa sjedištem u Madridu.

Nakon što mu je ponuđeno hrvatsko državljanstvo, stupio je u kontakt i sa Španjolskim nogometnim savezom.

- Bio sam u kontaktu sa Santiagom Denijem (izbornikom reprezentacije do 17 godina), no to je bilo više osobne prirode zbog dobrog odnosa kojeg sam imao s njim u reprezentaciji U-17 - rekao je.

No onda su mu se obratili i iz samog saveza, tvrdi.

- Da. Pitali su me što će se dogoditi te sam im odgovorio isto. Želim imati hrvatsko državljanstvo, no ambicija mi je igrati za Španjolsku. Ne znam što će se dogoditi - rekao je Olmo.

Odlazak iz Barcelone najteža odluka u životu

Dosad je nastupao za mlade španjolske reprezentacije do 16, 17 i 18 godina starosti. Olmo je u ljeto 2014. prešao iz podmlatka Barcelone u Dinamo, a od 2016. više nije pozivan u podmladak španjolske reprezentacije. U Španjolskoj ga publika ne poznaje.

- Uvijek sam bio krilni igrač, no sada igram polušpicu. Dobar sam u kontri jedan na jedan te imam dobar udarac. Uvijek su mi se sviđali Diego Forlán, a također i Xavi Hernández i Andrés Iniesta - rekao je.

- Odlazak iz Barcelone bila mi je najteža odluka u životu. Nisam se osjećao ugodno pa se pojavila serija mogućnosti u Engleskoj i također mogućnost odlaska u Dinamo. Dogovorio sam se s obitelji. Odluka o prelasku u Dinamo donesena je s mišlju o mojoj budućnosti - rekao je.

Imao je tada 16 godina. Dinamo, tadašnji prvak Hrvatske, ponudio mu je boravak u prvoj momčadi.

- Vjerovali smo da je to najbolje za moj rast. Pogodio sam odlaskom iz Barcelone i potpisom za Dinamo - istaknuo je.

Nije znao nijedan strani jezik, sad govori dva

Prvih mjesec dana bio je sam u klupskoj rezidenciji u Zagrebu, no kasnije mu je došla majka te su se preselili u stan blizu stadiona u Maksimiru.

- Zagreb je miran, idealan za igrača - kaže.

Na početku nije govorio hrvatski, a ni engleski mu nije išao dobro.

- Sada govorim oba. Čak i intervjue dajem na hrvatskom jeziku! Kada sam ušao u prvu momčad, puno su mi pomogli Henríquez, Sigali, Ibáñez i Fernandes... Bili su ključni za moju prilagodbu - ističe.

U Dinamu su mu tada rekli kako će iduću godinu biti u drugoj momčadi, a kasnije prijeći u prvu.

- Prevarili su me, ali u pozitivnom smislu. Nakon dva do tri mjeseca već sam počeo trenirati s prvom momčadi te izborio svoje mjesto zahvaljujući radu - rekao je.

Hrvatska liga dobra za razvoj

U sezoni 2014/15. skupio je pet nastupa u hrvatskom prvenstvu, no iduće sezone samo jedan. Istovremeno je, igrajući u drugoj hrvatskoj ligi, kupu te Ligi prvaka za mlade, odigrao 23 utakmice.

Prošle sezone je, pak, bio nezadovoljan jer nije dobio priliku zaigrati u pravoj Ligi prvaka gdje je Dinamo igrao s Juventusom, Sevillom i Lyonom. U hrvatskom prvenstvu sudjelovao je u 14 utakmica, najviše od dolaska.

- Hrvatska liga je jaka, no ne može se uspoređivati sa španjolskom ligom. Prakticira se fizička igra te postoje mladi talentirani igrači. To je dobro mjesto za razvoj - napomenuo je.

Od ovog ljeta je, pak, dobio veću priliku te krenuo uzlaznom putanjom. U prvom dijelu sezone već je odigrao 19 utakmica, zabio četiri gola, a pet puta je asistirao.

Puno razgovara sa Žutim

Dinamo vodi u prvenstvu s 12 bodova više od drugoplasiranog Hajduka.

- Dinamo je klub podmlatka, odavde izlaze veliki nogometaši poput Modrića ili Mandžukića. Također sam gledao videe Bobana i Prosinečkog s kojim puno razgovaram. Prosinečki u Zagrebu ima padel klub, jedini u Hrvatskoj (padel je igra slična tenisu popularna u Španjolskoj). Njegov parner je Janko Janković koji je bio u Oviedu - ispričao je Olmo.

On bi tako, nakon brazilskih nogometaša Eduarda da Silve i Sammira, mogao postati treći igrač koji je preko Dinama dobio hrvatsko državljanstvo. Da Silva i Sammir zaigrali su za hrvatsku reprezentaciju nakon čega im je cijena porasla na tržištu. Da Silva je bio prešao u Arsenal, a Sammir u Getafe.

Olmo s Dinamom ima ugovor do ljeta 2020. godine, a cijena mu iznosi 1,5 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša.