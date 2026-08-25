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NEUNIŠTIVI FRANCUZ

Lille se pohvalio Giroudom, ali daleko je to od rekorda Modrića

Piše Ivan Tomašković,
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Lille se pohvalio Giroudom, ali daleko je to od rekorda Modrića
Foto: Daniele Mascolo
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Njegov klub pohvalio se podatkom da je bivši napadač francuske reprezentacije zabio u svojoj 16. uzastopnoj sezoni nastupajući u jednoj od najjačih pet europskih liga

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Neuništivi Olivier Giroud bio je strijelac prvog gola Lilea u 2-0 pobjedi na gostovanju kod Angersa u 1. kolu najvišeg ranga francuskog nogometa.  Njegov klub pohvalio se podatkom da je bivši napadač francuske reprezentacije zabio u svojoj 16. uzastopnoj sezoni nastupajući u jednoj od najjačih pet europskih liga.

Među aktivnim igračima u ligama petice na vrhu liste je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić koji je zabio najmanje gol u ligama petice čak 18 uzastopnih sezona. Ovo je njegova 19. sezona, pa bi Luka koji je nastupao za Tottenham i Real Madrid prije Milana, mogao još popraviti rekord.

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Foto: Daniele Mascolo

Iza hrvatskog maestra su Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo) i Danny Welbeck (Chelsea), obojica su zabili po gol u 17 sezona. 

Proširi li se pretraga na igrače kojih više nema u ligama petice, a zabijali su u uzastopnim sezonama, ispred Modrića su samo Messi koji nastupa za Miami i Cristiano Ronaldo koji igra za saudijski Al Nassr. Cristiano drži rekord s pogotkom u 20 sezona u ligama petice, a Messi ima barem gol u 19 uzastopnih sezona u nekoj od pet najjačih liga Europe.

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Foto: Mike Segar

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