Lille se pohvalio Giroudom, ali daleko je to od rekorda Modrića

Neuništivi Olivier Giroud bio je strijelac prvog gola Lilea u 2-0 pobjedi na gostovanju kod Angersa u 1. kolu najvišeg ranga francuskog nogometa. Njegov klub pohvalio se podatkom da je bivši napadač francuske reprezentacije zabio u svojoj 16. uzastopnoj sezoni nastupajući u jednoj od najjačih pet europskih liga.

𝑬́𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒍 𝑮𝒊𝒓𝒐𝒖𝒅 🍷🤩



Olivier Giroud a désormais marqué dans 16 saisons différentes dans les 5 grands championnats européens. Seuls Luka Modric, Pierre-Emerick Aubameyang et Danny Welbeck affichent un plus haut total 👏 pic.twitter.com/YTuY0DZv2f — LOSC (@losclive) August 25, 2026

Među aktivnim igračima u ligama petice na vrhu liste je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić koji je zabio najmanje gol u ligama petice čak 18 uzastopnih sezona. Ovo je njegova 19. sezona, pa bi Luka koji je nastupao za Tottenham i Real Madrid prije Milana, mogao još popraviti rekord.

Foto: Daniele Mascolo

Iza hrvatskog maestra su Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo) i Danny Welbeck (Chelsea), obojica su zabili po gol u 17 sezona.

Proširi li se pretraga na igrače kojih više nema u ligama petice, a zabijali su u uzastopnim sezonama, ispred Modrića su samo Messi koji nastupa za Miami i Cristiano Ronaldo koji igra za saudijski Al Nassr. Cristiano drži rekord s pogotkom u 20 sezona u ligama petice, a Messi ima barem gol u 19 uzastopnih sezona u nekoj od pet najjačih liga Europe.