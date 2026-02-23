Lindsey Vonn izašla iz bolnice! Opisala je mukotrpni proces oporavka: 'Vadit će mi metal'

Nakon gotovo dva tjedna ležanja u bolničkom krevetu, gotovo potpuno nepokretna, napokon sam dovoljno dobro da se preselim u hotel, objavila je u ponedjeljak jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn (41) konačno je napustila bolnički krevet nakon gotovo dva tjedna neizvjesnosti i teškog oporavka. Podsjetimo, legendarna Amerikanka, koja je svojim povratkom u 41. godini života oduševila sportski svijet, doživjela je stravičan pad na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Vonn se u emotivnoj snimci obratila svojim obožavateljima s osmijehom, unatoč vidljivim tragovima iscrpljenosti i borbe kroz koju prolazi. Potvrdila je sretnu vijest koju su mnogi s nestrpljenjem iščekivali.

- Konačno sam izašla iz bolnice! Nakon gotovo dva tjedna ležanja u bolničkom krevetu, gotovo potpuno nepokretna, napokon sam dovoljno dobro da se preselim u hotel. To još nije dom, ali je ogroman korak naprijed! - napisala je Vonn.

Foto: Instagram

Objasnila je i prirodu svoje ozljede, zahvalila se ponovno liječničkom timu, posebno dr. Tomu Hackettu, koji je, kako je ranije otkrila, spasio njezinu nogu.

- Sada ću se usredotočiti na rehabilitaciju i prijelaz s invalidskih kolica na štake za nekoliko tjedana. Trebat će oko godinu dana da sve kosti zacijele, a onda ću odlučiti hoću li vaditi sav metal ili ne, te se nakon toga vratiti na operativni stol i konačno popraviti prednji križni ligament - detaljno je opisala te dodala...

- Nadam se da sam dovoljno dobro objasnila moju ozljedu. Nisam doktorica, tako da me, molim vas, ispričajte ako nešto nisam savršeno objasnila. Ova je ozljeda bila na puno načina izazovna, ali vratili smo je u kontrolu.

Foto: Instagram

Put koji čeka Vonn dug je i naporan. Njezin pokušaj povratka na Olimpijskim igrama u Cortini tragično je prekinut 8. veljače, kada je nakon samo 13 sekundi spusta doživjela pad koji je rezultirao kompleksnim prijelomom tibije. Situacija je bila tim teža jer je Vonn već nastupala s potpuno puknutim prednjim križnim ligamentom istog koljena, ozljedom koju je zadobila samo devet dana ranije.

Od tada je prošla čak šest operacija, a posljednja u Sjedinjenim Američkim Državama trajala je više od šest sati. U svojoj objavi otkrila je i sljedeće korake.