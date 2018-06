Lino: Duvnjak je lider, ali sada ne bi mogao dati sve od sebe

Hrvatska muška seniorska reprezentacija vratila se u Osijek nakon dugo vremena, a Slavonci su pokazali izuzetno velik interes.

U Osijeku je prvi susret na rasporedu 9. lipnja, s početkom u 20 sati, a uzvratni susret igra se u Podgorici 14. lipnja također u 20 sati.

- Moram prije svega iskazati zadovoljstvo da nakon pet godina se vraćamo u Slavoniju, u metropolu Slavonije - Osijek. To samo pokazuje da nam je stalo igrati u Slavoniji gdje osjećamo kao da smo kod kuće i da imamo veliku potporu svih građana Slavonije. Uvijek dočekuju hrvatsku reprezentaciju s puno simpatija, zadovoljstva i ushićenja jer su domaćini jednoj najtrofejnijoj i iza nogometa najpopularnijoj reprezentaciji naše zemlje. Zbog toga imamo i veliku odgovornost da sutra pred rasprodanom dvoranom opravdamo to povjerenje jednom velikom borbom, zalaganjem na dvomeču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom Crne Gore. Nama je iznimno važan prvi nastup i prva utakmica u Osijeku. Uzvrat je 14.6. u Podgorici, a znamo da nije isto igrati kod kuće i u gostima - rekao je izbornik reprezentacije Lino Červar.

S Crnom Gorom je reprezentacija igra posljednji put prije pola godine pa izbornik Červar zna što može očekivati od njih:

- Mi nećemo dopustiti da nas oni omlitave. Sutra nastupamo s najjačom reprezentacijom i moramo dati sve od sebe. Prije svega s velikom borbenošću, skromnošću i uvažavanjem protivnika. To su tri preduvjeta da sutra dobro odigramo utakmicu. Naravno i uz pomoć navijača koji će podignuti atmosferu jer to je nešto iznad igre. Mi smo s njima igrali prijateljsku utakmicu uoči Europskog prvenstva, pratili smo ih na Prvenstvu. I tada nisu bili kompletni, ali su pokazali da su homogenizirana reprezentacija s novim izbornikom Draganom Đukićem. Pokazuju jednu taktičku disciplinu gdje su neovisno o plasmanu bili tvrd orah i za poznate reprezentacije. Sutra nas očekuje jedna tvrda utakmica i za nas je vrlo bitno da je rezultat povoljan uoči uzvrata jer je puno reprezentacija došlo s prednošću tamo, ali se na kraju nisu uspjeli kvalificirati na veliko natjecanje, a nama je cilj da se naredne godine plasiramo na Svjetsko prvenstvo u Danskoj i Njemačkoj.

Izbornik se osvrnuo i na Domagoja Duvnjaka koji nažalost neće moći pomoći reprezentaciji na ovoj akciji:

- Duvnjak je lider reprezentacije. S njim sam bio u kontaktu i sve smo analizirali te smatramo da on u ovom trenutku ne bi mogao dati sve što može. On još uvijek ima problema s koljenom. Dobiva dodatne injekcije i svaku utakmicu igra pod određenim posebnim tretmanom. Trener Gislason ga ne koristi u oba pravca i nije to to. Velika je naša želja da sad preko ljeta on sanira tu povredu. Imamo problema i sa Štrlekom koji ima problema s trbušnim zidom, ali on se stavio u službu reprezentacije jer želi sudjelovati i dati svoj doprinos. Stisnut će zube u što ne sumnjam jer je to Manuel uvijek radio.

Kapetan Zlatko Horvat upozorio je na crnogorsku dobru obranu i moćne šutere:

- Kao što je izbornik rekao, jaki su u kolektivu. Imaju jako dobru i pokretljivu obranu. Moramo biti oprezni da bespotrebno ne gubimo lopte. Morat ćemo odraditi svoj posao u obrani gdje ne smijemo dopustiti lagane šuteve jer imaju jako dobre šutere. Vjerujem da ako to zatvorimo i ako zabijemo lagane golove da ćemo doći do dobrog rezultata.

Za povratnika u redove reprezentacije Damira Bičanića igranje pred osječkom publikom budi posebna sjećanja i osjećaje:

- Lijepo je igrati u Slavoniji, meni je posebno veliki motiv. Ne samo zato što sam se nakon tri i pol godine vratio u reprezentaciju nego i pa prva utakmica jer praktički igram doma. Vukovar je tu na pola sata i ovdje sam počeo neke prve ozbiljnije rukometne korake. Ovo je za mene posebna motivacija.

Prvi kvalifikacijski susret protiv Crne Gore na rasporedu je 9. lipnja u osječkoj dvorani Gradski vrt s početkom u 20 sati, a utakmica je dva dana prije početka rasprodana. Sav prihod od prodaje Hrvatski rukometni savez donira za razvoj rukometa u Slavoniji.

Povodom kvalifikacijske rukometne utakmice između Hrvatske i Crne Gore koja će se odigrati u Osijeku, gradonačelnik Ivan Vrkić sa suradnicima primio je izaslanstvo Hrvatskog rukometnog saveza predvođeno direktorom hrvatske muške seniorske rukometne reprezentacije Igorom Vorijem, a na poklon od izbornika Line Červara dobio je potpisan dres reprezentacije.

