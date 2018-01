Lino: Mogu podnijeti kritike, ali uvrede ne! To je tako kod nas...

Mislim da smo mi u prve dvije utakmice igrali moderno i kvalitetno, a izgubili smo od Švedske. Uhvatili su nas na spavanju i bili su bolji od nas, ali danas je bila neka druga priča. Treba čestitati svima, od golmana i igrača, igrali su moderan rukomet. Ali nije gotova priča, pred nama je Francuska, rekao je Lino Červar nakon velike pobjede hrvatske rukometne reprezentacije.

"Kauboji" su na krilima Ivana Stevanovića s čak 14 obrana i frenetične Arene Zagreb s više od 13.000 gledatelja svladali Norvešku 32-28 i ostali u igri za polufinale Europskog prvenstva.

- Moram pohvaliti publiku. Pozitivno me iznenadila. Vjerovao sam da to možemo. Moram pohvaliti i Splićane. Mi smo ih natjerali dobrom igrom na to. Treba pohvaliti Stivija koji je branio odlično. A i naša je obrana bila granitna. Napravili smo u prvom poluvremenu nekoliko tehničkih pogrešaka i zato se nismo odlijepili. U drugom dijelu to smo sveli na najmanju mjeru. Ali ništa još nije napravljeno - ističe Lino.

Je li ovo bio okidač za ulazak u polufinale Eura?

- Ne mogu to reći. Trebamo čvrsto stajati na zemlji, a ne da idemo u nebesa i u euforiju. Moramo igrati ovako i dalje pa će biti što budemo zaslužili - kazao je Lino.

Červar je iskoristio priliku i progovorio o kritikama koje je dobio posljednjih dana nakon utakmica protiv Švedske i Bjelorusije.

- Nikad nisam dobio toliko uvreda u mojoj zemlji, ali to je valjda normalno za nas. Rekao sam igračima da moram biti smiren i oni su to prihvatili. Rekao sam igračima da se moramo fokusirati na igru i tako je to bilo. Sve pohvale njima, zaista su izgarali i igrali do zadnjeg atoma snage.

- Moram reći da sam jako povrijeđen nekim natpisima u medijima. Ja sam vodio Hrvatsku 165. puta, bio sam prvakom u četiri države, bio sam olimpijski prvak i svakako nisam zaslužio da me se vrijeđa u mojoj zemlji. Svi smo podložni kritici, pa i ja, ali neću dopustiti vrijeđanje mene i moje obitelji - kazao je Lino na konferenciji za novinare, referirajući se najvjerojatnije na intervju Borka Ristovskog.

Nakon dobrodošla tri dana odmora slijede nam Francuzi. Sve je u našim rukama.

- Svaka utakmica je nova priča. Francuska je reprezentacija s pregršt medalja. Imamo prema njoj velik respekt, ali to je nova utakmica. Znam da su oni favoriti kao prvaci svijeta. Ali i jako smo oslabljeni. Imate tri reprezentacije koje jako ovise o jednom igraču. Oni ovise o Karabatiću, Norvežani o Sagosenu i mi o Duvnjaku. Ne bih o njegovu stanju, to će doktori reći. Ali i pored njega mi smo imali drugih igrača koji su dali sve od sebe. Imali smo i publiku koja je bila naš osmi igrač.

- Kritičari? Ne može se to popraviti. Od početka karijere stalno nekom smetam. Moram ipak raditi svoj posao da mi savjest bude čista. Mislim da sam veliki radnik, nisam svetac, griješim kao i svaki drugi. Treba čuvati dostojanstvo čovjeka. Kritika je uvijek dobrodošla, ali smetaju me uvrede - zaključio je Lino za RTL.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.