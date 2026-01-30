Lino: Prvi sam put Nijemce vidio da plaču na podu nakon poraza od Hrvatske. Ostao sam 'paf'

Jedna pobjeda dijeli nas do medalje, dvije do zlatne. Takvu na Europskom prvenstvu čekamo više 30 godina, makar smo tri puta bili blizu, ali smo sva tri puta izgubili finale, 2008., 2010. i 2020. godine. U sva tri finala izbornik je bio Lino Červar, koji je potpisao i zadnja dva hrvatska rukometna zlata, a u oba smo pobijedili Njemačku. Nakon zlatne Atlante, Portugal i Atena ostali su priča za sva vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+