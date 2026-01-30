Danci su poslali poruku protiv Norveške da prvak ne kalkulira. Mogli su izabrati Hrvatsku u polufinalu, ali htjeli su pokazati moć i snagu. Može se i protiv njih, ali ne jednostavnošću nego kreativnošću jer samo tako možeš postati prvak, govori Červar
ČERVAR ZA 24SATA PLUS+
Lino: Prvi sam put Nijemce vidio da plaču na podu nakon poraza od Hrvatske. Ostao sam 'paf'
Čitanje članka: 2 min
Jedna pobjeda dijeli nas do medalje, dvije do zlatne. Takvu na Europskom prvenstvu čekamo više 30 godina, makar smo tri puta bili blizu, ali smo sva tri puta izgubili finale, 2008., 2010. i 2020. godine. U sva tri finala izbornik je bio Lino Červar, koji je potpisao i zadnja dva hrvatska rukometna zlata, a u oba smo pobijedili Njemačku. Nakon zlatne Atlante, Portugal i Atena ostali su priča za sva vremena.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku