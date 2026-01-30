Obavijesti

ČERVAR ZA 24SATA PLUS+

Lino: Prvi sam put Nijemce vidio da plaču na podu nakon poraza od Hrvatske. Ostao sam 'paf'

Piše Davor Kovačević,
Lino: Prvi sam put Nijemce vidio da plaču na podu nakon poraza od Hrvatske. Ostao sam 'paf'
Foto: Marius Becker/DPA

Danci su poslali poruku protiv Norveške da prvak ne kalkulira. Mogli su izabrati Hrvatsku u polufinalu, ali htjeli su pokazati moć i snagu. Može se i protiv njih, ali ne jednostavnošću nego kreativnošću jer samo tako možeš postati prvak, govori Červar

Jedna pobjeda dijeli nas do medalje, dvije do zlatne. Takvu na Europskom prvenstvu čekamo više 30 godina, makar smo tri puta bili blizu, ali smo sva tri puta izgubili finale, 2008., 2010. i 2020. godine. U sva tri finala izbornik je bio Lino Červar, koji je potpisao i zadnja dva hrvatska rukometna zlata, a u oba smo pobijedili Njemačku. Nakon zlatne Atlante, Portugal i Atena ostali su priča za sva vremena.

