'Lino uvijek ima džokera, a sad je to bila igra sedam na šest...'

Nisam previše zadovoljan zato što se u prvom dijelu utakmice nismo uspjeli odvojiti na više od tri gola razlike, a to bi nam se moglo osvetiti protiv jačih protivnika. Nismo ih smjeli vratiti u igru, jače će nas momčadi kazniti za to, kritičan je prema sebi i momčadi Igor Karačić.

U paru sa Cindrićem Karačić je odlično zamijenio Domagoja Duvnjaka, pogotovo u drugom dijelu.

- Zadovoljan sam drugim dijelom. Napravili smo upravo ono što je izbornik tražio od nas, a on je poznat po tome da uvijek ima nekoga 'džokera' u rukavu. Ovaj put je to bio napad 'sedam na šest', raduje me da momčad ima širinu i da je Mamić dao doprinos... Nije lako izgubiti velikog prijatelja, igrača i lidera kao što je Domagoj Duvnjak, zato svaki od nas mora dati 100% da bi njega nadomjestili.

SPLIT Lino Červar oduševljen navijačima i svojim igračima, ali upozorava: "Ništa još nismo napravili!" Reporteri: Marko Vidalina i Tomislav Gabelić Posted by 24sata on Sunday, January 14, 2018

Cindrić i vi jako dobro slažete?

- Mi se znamo jako dugo, navikli smo na treninzima i utakmicama jedan na drugoga, imamo neke naše uigrane varijante i kad se ostali bekovi naviknu na to, bit će to još i bolje.

Švedska zadnje kolo?

- Bit će jako teška utakmica, oni su jako opasan protivnik, malo su me razočarali prvo kolo, ali danas sam vidio i zašto, Island je jedna vrhunska momčad, igraju vrhunski rukomet. Danas su odigrali bolje protiv Srbije, i sigurno da će protiv nas zaigrati još i bolje. No ja vjerujem u nas, u momčad koja raste iz dana u dan, pogotovo uz ovu krasnu publiku. Gdje god se okreneš, naši su ljudi, pola Hercegovina, pa Split, Ogulin..., i ne znam od kud sve nisu stigli. Jednostavno, ne možeš loše odigrati uz ovakvu publiku. Pogotovo su bili glasni početkom drugog poluvremena, kad smo i napravili razliku i odvojili se od Islanda. Bili su naš vjetar u leđa i nadam se da će biti i u utorak - priča Karačić.

Stevanović: Zadovoljan sam, ali uvijek može bolje

Ivan Stevanović utakmicu je počeo na klupi, no Lino ga je uveo pred kraj prvog poluvremena i do kraja utakmice skupio sedam obrana.

- Isprva smo probali sa 6-0, ali smo preširoko stajali i bilo je propuha u obrani, u drugom dijelu smo krenuli s naših poznatih 5-1 i tu se sve okrenulo. Island je jedna opasna momčad, s ekstra igračem Palmarssonom, znali smo da su u prvom kolu pobijedili Šveđane, dobro smo se pripremili - rekao je Stivi.

Kako vidite svoj nastup?

- Ja sam zadovoljan...

Zar je moglo bolje?

- Uvijek može bolje...

Alilović je ljubimac splitske publike, ali i vi ste doživjeli ovacije na otvorenoj sceni?

- Naravno da je lijepo, svaka čast publici, stvarno je divno igrati ovdje.

Švedska?

- Opasniji su od Islanda, mislim da će nam biti teže, ali dobro ćemo se pripremiti i nadam se da ćemo pobijediti.

Manuel Štrlek zabio je četiri gola, no ono što je začudilo i njegovog prijatelja Džombu bila su dva promašena udarca, nešto što se Manuelu ne događa baš često.

- Hvala publici, po tko zna koji put, bili smo strpljivi, znali smo da ćemo ih slomiti. Nismo jurili, nismo bacali 'lopte u bunar', dobro smo se vraćali i pobijedili ih našom obranom. Pokazali smo raznovrstnost i obrane i napada, ali ne smije nas to sada zavarati, ne smijemo pasti u euforiju. Moramo se dobro pripremiti, Švedska nam je još važnija utakmica, jer igramo za četiri boda za drugi krug, nadam se da će nas publika nositi do još jedne pobjede...

Pivot Islanda nije se naigrao pokraj Muse i Gojuna.

- Bilo je jako teško, nakon prvog dijela u kojem smo bili dobri, popustili smo u drugom. Ključ pobjede bila je serija golova Hrvatske početkom drugoga dijela u koji su ušli sa sedam igrača u polju - rekao je Arnar Arnarsson.

Gledatelji?

- Sjajni su bili, bučni, stvorili su jako dobru atmosferu. Volio bih igrati i dalje u takvoj atmosferi.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.