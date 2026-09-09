Obavijesti

Sport

Komentari 0
GOTOV POSAO

Lionel Messi uskoro postaje gazda jednog španjolskog kluba

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lionel Messi uskoro postaje gazda jednog španjolskog kluba
Foto: Amanda Perobelli
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Messi je trenutačno igrač Inter Miamija, a nedavno se oprostio od argentinske reprezentacije s kojom je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka

Admiral

Španjolski mediji su objavili da će uskoro legendarni argentinski nogometaš, 39-godišnji Lionel Messi, službeno postati vlasnik španjolskog drugoligaša Eldensea.

Načelni dogovor dvije strane je postignut, a po njemu bi Messi trebao preuzeti potpuno vlasništvo nad klubom. Za službenu objavu posla još se moraju obaviti sve pravne radnje, analiza poslovanja kluba te posao mora odobriti španjolsko Vijeće za sport.

Španjolski mediji nisu naveli kakva je financijska pozadina ovog posla, ali je znano da je raniji interesent bio spreman ponuditi 12 milijuna eura. Nakon četiri odigrana kola druge španjolske lige ima dva remija i dva poraza. U taj rang španjolskog nogometa se vratio u sezoni 2023./24. nakon čekanja od čak 60 godina. Klub je osnovan 1921. godine.

Messi je trenutačno igrač Inter Miamija, a nedavno se oprostio od argentinske reprezentacije s kojom je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka.

MLS: Leagues Cup Phase One-Club Leon at Inter Miami FC
Foto: Jim Rassol

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Evo kako sad izgleda

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026