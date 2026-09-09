Lionel Messi uskoro postaje gazda jednog španjolskog kluba

Španjolski mediji su objavili da će uskoro legendarni argentinski nogometaš, 39-godišnji Lionel Messi, službeno postati vlasnik španjolskog drugoligaša Eldensea.

Načelni dogovor dvije strane je postignut, a po njemu bi Messi trebao preuzeti potpuno vlasništvo nad klubom. Za službenu objavu posla još se moraju obaviti sve pravne radnje, analiza poslovanja kluba te posao mora odobriti španjolsko Vijeće za sport.

Španjolski mediji nisu naveli kakva je financijska pozadina ovog posla, ali je znano da je raniji interesent bio spreman ponuditi 12 milijuna eura. Nakon četiri odigrana kola druge španjolske lige ima dva remija i dva poraza. U taj rang španjolskog nogometa se vratio u sezoni 2023./24. nakon čekanja od čak 60 godina. Klub je osnovan 1921. godine.

Messi je trenutačno igrač Inter Miamija, a nedavno se oprostio od argentinske reprezentacije s kojom je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka.