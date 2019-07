Lionelu Messiju zbog vrijeđanja prijeti dvogodišnja suspenzija!

Argentina je u utakmici za treće mjesto na Copa Americi dobila Čile 2-1, ali bilo je tu puno kontroverzi. Na utakmici je pocrvenio i Barcelonin Lionel Messi koji se zakačio s prgavim Čileancem Garyjem Medelom.

Messi je smatrao da je neopravdano isključen, a to je priznao i Medel. Ipak, Leo nije stao samo na prigovorima na terenu. Nakon utakmice opleo je po organizatorima, prema krovnoj južnoameričkoj nogometnoj federaciji Conmebolu. Zvijezda 'gauča' smatra da je cijelo natjecanje namješteno, a zbog toga mu prijeti jedna od najvećih suspenzija u povijesti reprezentativnog nogometa.

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Dobio sam crveni karton zbog svojih prijašnjih riječi o sucima na ovom prvenstvu. To je sramotno pa nisam htio uzeti medalju za treće mjestu jer ne želim biti dio korupcije - oštro je reagirao kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi.

- Ne sumnjam da će Brazil biti prvak ,sve je to namješteno. Ja uvijek govorim istinu, bez obzira na sve. Tako sam mirniji jer ne vidim smisao laži, a uostalom ne moram ni previše govoriti jer se sve jasno vidjelo kroz cijelu Copu - zaključio je Messi.

Španjolski AS piše kako Conmebol zbog otrovnih strelica želi Messija suspendirati na dvije godine u natjecanjima pod njihovim patronatom. To bi značilo da će Messi, ako do takve suspenzije zaista i dođe, propustiti kvalifikacije za SP u Kataru 2022. te Copa Americu sljedećeg ljeta u Argentini i Kolumbiji.

