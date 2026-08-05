Litavski mediji brutalni nakon 'petarde': Dinamo je pokopao san i samljeo nas bez milosti

Dinamo je u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka deklasirao litavskog prvaka Kauno Žalgiris 5-0 i praktički osigurao prolazak u doigravanje. Težak poraz momčadi koju vodi Hrvat Željko Sopić odjeknuo je u litavskim medijima, koji su bili brutalno iskreni u ocjeni nastupa svoje momčadi, opisujući zagrebački susret kao bolnu lekciju i kraj europskih snova. Uzvrat u Kaunasu 11. kolovoza tako je postao tek formalnost.

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'Hrvatski žrvanj'

Naslovi litavskih portala nakon utakmice na Maksimiru nisu ostavljali prostora za interpretaciju. Jedan od najčitanijih portala, 15min, donio je naslov: "Između hrvatskih žrvnjeva: Kauno Žalgiris samljeven bez milosti u Zagrebu." U tekstu se navodi kako je zagrebačka momčad ostavila litavskog prvaka bez ikakve iluzije da hrabrost može nadomjestiti ogromnu razliku u kvaliteti.

Portal Delfi bio je jednako izravan, ustvrdivši kako je "Dinamo besramno pokopao snove Kauno Žalgirisa o Ligi prvaka", dok je televizija TV3 poraz opisala kao "lekciju naučenu u zagrebačkom paklu". Mediji su složni u ocjeni da litavski prvak jednostavno "nije imao nikakve nade" protiv hrvatskog diva.

Potpuna nemoć na terenu

Koliko je Dinamo bio dominantan, najbolje pokazuje statistika. "Modri" su imali 70 posto posjeda lopte, uputili su dvadeset udaraca prema golu gostiju, od čega osam u okvir, te su izborili deset kornera. S druge strane, Kauno je uputio samo tri udarca, od kojih nijedan nije išao u okvir gola, a nisu izveli niti jedan udarac iz kuta.

Otpor gostiju, koji su od prve minute bili zbijeni u obranu, slomljen je u razmaku od samo jedne minute. Prvo je Miha Zajc u 32. minuti zabio uz nespretnu reakciju golmana Švedkauskasa, da bi odmah u 33. minuti Scott McKenna, uz pomoć odbijanca, povisio na 2-0.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najbliže pogotku gosti su bili u 67. minuti, kada je Argentinac Franco Baldassarra sjajnim udarcem s udaljenosti pogodio prečku. Bio je to, kako su mediji istaknuli, tek kratki bljesak u moru nemoći. Utakmica se igrala u teškim uvjetima, na temperaturi većoj od 30 Celzijevih stupnjeva, no to nitko nije navodio kao opravdanje. Dominacija se nastavila i u drugom poluvremenu, gdje su pobjedu potvrdili Mateo Lisica fantastičnim udarcem u 51. minuti, zatim klupski talent Luka Stojković u 76. te Lukas Kačavenda u sudačkoj nadoknadi za konačnih 5-0.

Bolan povratak za trenera Sopića

Poraz je bio posebno težak za trenera Željka Sopića, rođenog Zagrepčanina i bivšeg trenera Dinama. Njegov povratak u rodni grad uoči utakmice opisan je kao vrlo emotivan, no na kraju je završen jednim od najtežih poraza u europskoj povijesti kluba. Iako je u najavama isticao kako će on i njegova momčad dati sve od sebe, na terenu je razlika u klasi bila prevelika.

*uz korištenje AI-ja