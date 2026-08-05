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NISU IH ŠTEDJELI

Litavski mediji brutalni nakon 'petarde': Dinamo je pokopao san i samljeo nas bez milosti

Piše 24sata,
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Litavski mediji brutalni nakon 'petarde': Dinamo je pokopao san i samljeo nas bez milosti
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo je razbio Kauno Žalgiris 5-0 i već jednom nogom ušao u doigravanje Lige prvaka, a litavski mediji poraz su nazvali bolnom lekcijom

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Dinamo je u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka deklasirao litavskog prvaka Kauno Žalgiris 5-0 i praktički osigurao prolazak u doigravanje. Težak poraz momčadi koju vodi Hrvat Željko Sopić odjeknuo je u litavskim medijima, koji su bili brutalno iskreni u ocjeni nastupa svoje momčadi, opisujući zagrebački susret kao bolnu lekciju i kraj europskih snova. Uzvrat u Kaunasu 11. kolovoza tako je postao tek formalnost.

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'Hrvatski žrvanj'

Naslovi litavskih portala nakon utakmice na Maksimiru nisu ostavljali prostora za interpretaciju. Jedan od najčitanijih portala, 15min, donio je naslov: "Između hrvatskih žrvnjeva: Kauno Žalgiris samljeven bez milosti u Zagrebu." U tekstu se navodi kako je zagrebačka momčad ostavila litavskog prvaka bez ikakve iluzije da hrabrost može nadomjestiti ogromnu razliku u kvaliteti.

Portal Delfi bio je jednako izravan, ustvrdivši kako je "Dinamo besramno pokopao snove Kauno Žalgirisa o Ligi prvaka", dok je televizija TV3 poraz opisala kao "lekciju naučenu u zagrebačkom paklu". Mediji su složni u ocjeni da litavski prvak jednostavno "nije imao nikakve nade" protiv hrvatskog diva.

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Potpuna nemoć na terenu

Koliko je Dinamo bio dominantan, najbolje pokazuje statistika. "Modri" su imali 70 posto posjeda lopte, uputili su dvadeset udaraca prema golu gostiju, od čega osam u okvir, te su izborili deset kornera. S druge strane, Kauno je uputio samo tri udarca, od kojih nijedan nije išao u okvir gola, a nisu izveli niti jedan udarac iz kuta.

Otpor gostiju, koji su od prve minute bili zbijeni u obranu, slomljen je u razmaku od samo jedne minute. Prvo je Miha Zajc u 32. minuti zabio uz nespretnu reakciju golmana Švedkauskasa, da bi odmah u 33. minuti Scott McKenna, uz pomoć odbijanca, povisio na 2-0.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najbliže pogotku gosti su bili u 67. minuti, kada je Argentinac Franco Baldassarra sjajnim udarcem s udaljenosti pogodio prečku. Bio je to, kako su mediji istaknuli, tek kratki bljesak u moru nemoći. Utakmica se igrala u teškim uvjetima, na temperaturi većoj od 30 Celzijevih stupnjeva, no to nitko nije navodio kao opravdanje. Dominacija se nastavila i u drugom poluvremenu, gdje su pobjedu potvrdili Mateo Lisica fantastičnim udarcem u 51. minuti, zatim klupski talent Luka Stojković u 76. te Lukas Kačavenda u sudačkoj nadoknadi za konačnih 5-0.

Bolan povratak za trenera Sopića

Poraz je bio posebno težak za trenera Željka Sopića, rođenog Zagrepčanina i bivšeg trenera Dinama. Njegov povratak u rodni grad uoči utakmice opisan je kao vrlo emotivan, no na kraju je završen jednim od najtežih poraza u europskoj povijesti kluba. Iako je u najavama isticao kako će on i njegova momčad dati sve od sebe, na terenu je razlika u klasi bila prevelika.

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*uz korištenje AI-ja

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