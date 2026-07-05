HAJDUČKA SAPUNICA PLUS+

Livaja i Garcia dogovorili su primirje, ali ne i kraj rata. Bilić ne želi prelomiti iz dva razloga

Piše Mato Galić,

Marko Livaja ima gotovo pa unisonu podršku 'hardcore' navijačke jezgre Hajduka pa predsjednik Ivan Bilić mora dobro vagati. Eventualni Livajin odlazak negativno bi se odrazio i na još jedan segment od kojeg klub živi