Livaja i Garcia dogovorili su primirje, ali ne i kraj rata. Bilić ne želi prelomiti iz dva razloga
Marko Livaja ima gotovo pa unisonu podršku 'hardcore' navijačke jezgre Hajduka pa predsjednik Ivan Bilić mora dobro vagati. Eventualni Livajin odlazak negativno bi se odrazio i na još jedan segment od kojeg klub živi
Neke se kemije jednostavno nikad ne dogode. Od prvih nesuglasica između Marka Livaje (32) i Gonzala Garcije (42), preko izjava u kojima je kapetan Hajduka priznao da njih dvojica "drukčije vide nogomet", pa do verbalnog sukoba na pripremama i Livajina udaljavanja iz momčadi, odnos dvojice najvažnijih ljudi Hajduka iz mjeseca u mjesec samo je postajao sve napetiji.