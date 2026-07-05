Obavijesti

Sport

Komentari 6
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
HAJDUČKA SAPUNICA PLUS+

Livaja i Garcia dogovorili su primirje, ali ne i kraj rata. Bilić ne želi prelomiti iz dva razloga

Piše Mato Galić,

Marko Livaja ima gotovo pa unisonu podršku 'hardcore' navijačke jezgre Hajduka pa predsjednik Ivan Bilić mora dobro vagati. Eventualni Livajin odlazak negativno bi se odrazio i na još jedan segment od kojeg klub živi

Neke se kemije jednostavno nikad ne dogode. Od prvih nesuglasica između Marka Livaje (32) i Gonzala Garcije (42), preko izjava u kojima je kapetan Hajduka priznao da njih dvojica "drukčije vide nogomet", pa do verbalnog sukoba na pripremama i Livajina udaljavanja iz momčadi, odnos dvojice najvažnijih ljudi Hajduka iz mjeseca u mjesec samo je postajao sve napetiji.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan, Pukštas pred odlaskom?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan, Pukštas pred odlaskom?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju
FOTO: KARIZMATIČNI SPLIĆANIN

Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vode. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026