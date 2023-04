Livaja pod injekcijom srušio Šibenik pa ga okružila djeca: Potpisao se i na kutiju od pizze!

Kada je na utakmici protiv Walesa izašao iz igre u prvom poluvremenu zbog ozljede, u Hajduku su se pohvatali za glavu. Marko Livaja najbolji je igrač i strijelac HNL-a i čovjek bez kojeg bi Hajduk bio druga momčad. Znalo se da ako ne zaigra protiv Šibenika da će to biti veliki problemi za Splićane, no međutim...

Nije trenirao šest dana, dan uoči utakmice probao je, bol je i dalje bila prisutna, ali uoči utakmice je primio injekciju, stisnuo zube i istrčao na teren protiv Šibenčana. Rezultat njegovog prisustva? Gol i dvije asistencije i pobjeda Hajduka od 3-2 za dolazak na minus sedam od Dinama. Iako načetog ozljedom, opet smo u punom sjaju vidjeli velemajstora na djelu.

Svi su htjeli Livajin autogram

Najtraženiji je na terenu, ali i izvan. Gdje god dođe, izazove veliku pozornost. Tridesetak djece okružilo ga je ispred službenik prostorija Šibenika. Dugo nakon utakmice dijelio je autograme, nije htio otići dok god ne da svima. Molili su ga da im pokloni dres ili neki drugi suvenir, no već je bio obučen u klupsku trenirku pa su se snalazili na razne načine.

Jednom dečku potpisao se na slušalice, a posebno je bio inovativan jedan dječak. Sa sobom je ponio kutiju pizze na koju mu se potpisao najbolji igrač HNL-a. To je oduševio Livaju koji ga je priupitao: 'Hoćeš li da ti donesem komad pizze?'

Već tradicionalno, Livaja se najdulje zadržao na stadionu, sve dok nije zadovoljio želju svakog djeteta pa se zaputio u klupski autobus.

- Mislim da je ekipa dobro djelovala 60 minuta, poslije smo imali crne rupe što imamo cijelu sezonu. Ima dosta mjesta za napredak, ne smiju nam se te stvari događati, najbitnije da smo smanjili prednost nad dinamom za minus 7. Bila je bitna samo pobjeda. a drago mi je što sam uspio pomoći i što je Mlakar uspio zabiti, znam koliko pomaže momčadi i Pukštas koji ima 18 godina i ne igra na svojoj poziciji - rekao je Livaja nakon utakmice.

Bio je upitan za utakmicu, tako se barem činilo nakon ozljede protiv Walesa. No, kada je Hajduk u pitanju, za Livaju nema dvojbe. Nije htio ostaviti navijače i suigrače same, htio je stisnuti zube i pomoći.

- Primio sam injekciju prije utakmice, nisam trenirao šest dana. Malo je popustila, nisam htio riskirati i izašao sam 20 minuta prije kraja. Rekli su mi liječnici iz reprezentacije da se neće u dva dana popraviti, išao sam na Poljud i počeo s rehabilitacijom, čekao sam petak da probam i vidim mogu li. Na zadnjem treningu uoči Šibenika vidio sam da je okej, da neću moći svih 90 minuta, ali hvala Bogu uspio sam pomoći momčadi.

Hajduk je imao lagodnih 3-0, no opet je sam sebi sve zakomplicirao.

- Kad ne iskoristiš sve šanse... Dolček nam je dao sjajan gol, unio je nervozu. Preiskusni smo, nismo mlada momčad koja ne zna kontrolirati susret, ne smiju nam se događati ovakve stvari da se tresemo u zadnjih pet minuta nakon što smo vodili 3-0. Moramo se zapitati, to nije do trenera, imamo igrače koji su igrali vani, imaju iskustvo i to se ne smije događati više.

Hajduk je opet zakomplicirao borbu za naslov i primaknuo se Dinamu na minus sedam.

- Svi igramo nogomet. Uvijek se nadamo, imamo još jednu utakmicu na Poljudu protiv njih. Moramo gledati samo sebe, ne smiju nam se događati više ovakve utakmice i neizvjesnost koju smo sami sebi napravili.

U petak će Hajduk dočekati Istru koja ga je u veljači ponizila s 3-0.

- Težak poraz od Istre, nismo igrali kvalitetno. Bili smo katastrofa, nadam se da ćemo naučiti na tim greškama i osvojiti sva tri boda.

Otkako je debitirao protiv Dinama sa 16 godina i dva dana, prva postava Hajduka ne može se zamisliti bez Luke Vuškovića koji igra jako dobro u paru s Ferrom.

- Mislim da smo bili dobri do prvog gola kojeg smo primili. Malo smo se uspaničarili, ali najbitnije da smo dobili. U dobroj smo formi, dobili smo zadnje tri utakmice. Ferro i ja radimo dobro na treninzima i dobro se slažemo na terenu. Ja sam bio smiren nakon što smo primili prvi gol jer smo bili kompaktni do kraja. Moramo bolje paziti na te odbijene lopte, ali bilo je sve okej - rekao je Luka.

Njegov brat i bivši igrač Hajduka Mario Vušković suspendiran je na dvije godine zbog pozitivnog testa na doping.

- Mario i ja se stalno čujemo. Živimo zajedno, braća smo i nadamo se da će sve biti najbolje. Ima podršku od svih ljudi koji ga znaju.

