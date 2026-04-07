Livaja postao rekorder Hajduka!

Hajduk je pobijedio Istru 1961 3-1 u Puli u 31. kolu HNL-a, a igrač utakmice je Marko Livaja s dva gola za goste. Hajdukov kapetan stigao je do novog velikog postignuća.

Naime, izjednačio se s Mijom Caktašem na vrhu liste po broju golova za Splićane otkad je lige 10. Obojica imaju po 90 golova za Hajduk u hrvatskom prvenstvu u ovom formatu.

Treba napomenuti kako je Caktaš do tog učinka stigao u znatno više nastupa.

Podsjetimo, Livaja je u Hajduk stigao u veljači 2021. i za Splićane je odigrao 195 utakmica i zabio 101 gol, uz 49 asistencija.