Livaja, Livaja, Livaja i opet Livaja. I kad nema utakmice, ime Hajdukovog majstora i dalje je u ustima svih navijača, na peru novinara... I bit će još neko vrijeme, ne samo zbog svega što se dogodilo nakon derbija Dinama i Hajduka, jer ima Livaja još dvije utakmice pokazati svoju nogometnu genijalnost do zimske stanke.

Što će napraviti disciplinski sudac HT Prve lige, kojemu ga je prijavio povjerenik za natjecanje Josip Brezni, izgleda da Livaju ni najmanje ne dira. Oglasio se na društvenim mrežama i uz fotografiju Danijela Subašića i sebe postavio tek kulerski emotikon sa sunčanim naočalama... Objavu možete vidjeti OVDJE.

Livaja i Subašić su tijekom slavlja zajedno s navijačima skandirali "mrzim Dinamo, srpsko ime to". Ranije se o ovom slučaju oglasio Hajduk koji je osudio bilo kakav govor mržnje te se ispričao uz napomenu da će prema ovom dvojcu reagirati sukladno klupskom pravilniku.

Međutim, ne očekuje se da Livaja i Subašić dobiju težu kaznu. Nisu ni prvi ni posljednji koji su se u naletu emocija malo "zaletjeli". A Livajina popularnost očitovala se i na Transfermarktu na kojoj je postao najtraženiji igrač na ovoj stranici specijaliziranoj za transfere. Ispred Vinicusa, Messija, Ronalda, Salaha, Haalanda...

Hajduk s njim cilja samo na najviše stvari, a ako on nastavi s ovakvim igrama, naslov prvaka bi se nakon 16 godina mogao vratiti na Poljud. A za Livaju će se još čuti i ne sumnjamo kako inozemni klubovi prate što se to događa u Splitu. No, ima i on jednu želju.

- Mogu slobodno reći. Vidim sebe u Hajduku do kraja karijere.