Livaji nova prilika nakon izljeva bijesa: Jedan od samo dva gola u sezoni zabio je baš u Osijeku

Piše Davor Kovačević,
Livaji nova prilika nakon izljeva bijesa: Jedan od samo dva gola u sezoni zabio je baš u Osijeku
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prošloga tjedna kapetana je iz igre povukao u 77. minuti, ta izmjena Livaji nije dobro sjela, a ako taj eksces Garcia i Livaja jesu iskomunicirali između sebe, svakako je ostao unutar četiri zida

U rođendanskom tjednu hajdučki je brod prošao još jedne turbulencije. One na terenu privremeno je umirila prva "proljetna" pobjeda protiv Slaven Belupa na Poljudu u prošlom kolu (2-0), ali u prvi su plan izbile one s poljudskih katova i ureda iz kojih će uskoro otići sportski direktor Goran Vučević, odnosno krajem sezone ne pronađu li čelnici i prije njegovog nasljednika.

