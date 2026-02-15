Prošloga tjedna kapetana je iz igre povukao u 77. minuti, ta izmjena Livaji nije dobro sjela, a ako taj eksces Garcia i Livaja jesu iskomunicirali između sebe, svakako je ostao unutar četiri zida
OSIJEK - HAJDUK (17:45) PLUS+
Livaji nova prilika nakon izljeva bijesa: Jedan od samo dva gola u sezoni zabio je baš u Osijeku
Čitanje članka: 2 min
U rođendanskom tjednu hajdučki je brod prošao još jedne turbulencije. One na terenu privremeno je umirila prva "proljetna" pobjeda protiv Slaven Belupa na Poljudu u prošlom kolu (2-0), ali u prvi su plan izbile one s poljudskih katova i ureda iz kojih će uskoro otići sportski direktor Goran Vučević, odnosno krajem sezone ne pronađu li čelnici i prije njegovog nasljednika.
