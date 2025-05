Livajin menadžer za 24sata: Ne pregovaramo s Turcima, a s Hajdukom ćemo sjesti na ljeto

Marko Livaja je do kraja sezone koncentriran samo na Hajduk, dosad nismo obavili nijedan razgovor na temu njegovog odlaska niti hoćemo sve dok sezona ne završi. Dakle, kao Markov zastupnik nisam razgovarao s nekim konkretnim klubom na temu njegovog angažmana, kazao nam je Livajin menadžer Vincenzo Cavaliere te tako demantirao sve napise turskih medija o interesu, uznapredovalim pregovorima, pa i navodnim ponudama tamošnjih klubova, napose Bešiktaša, za najboljeg igrača Hajduka i HNL-a.

Cavaliere već dugi niz godina surađuje s Markom Livajom (31), brine o njegovoj karijeri, on ga je zastupao i u pregovorima oko povratka u Hajduk, pri produženju ugovora.

- Surađujemo dugo, dobro poznajem Marka i u skladu s tim i radim. Ne opterećujem ga bilo kakvim informacijama jer on želi biti fokusiran samo na Hajduk. Niti mu ja bilo što govorim, niti bi on mene u ovom trenutku slušao, a Turci neka pišu što god žele. Do kraja sezone mi nećemo pričati o bilo čemu drugom osim o Hajduku - pojasnio je Cavaliere, čije riječi se mogu protumačiti i kao mogućnost da se razgovori na temu Livajinog odlaska mogu dogoditi na ljeto, nakon prvenstva:

- Moj posao je da svom klijentu osiguram nekoliko opcija od kojih će on odabrati najbolju, što naravno ne isključuje Hajduk koji je za Marka uvijek najbolja opcija. Uostalom, Marko ima ugovor s Hajdukom sve do ljeta 2027. godine, što je obvezujuće i za njega i za klub.

Cavaliere nam je otkrio i kako bi ovoga ljeta trebao sjesti za stol s čelnicima Hajduka i razgovarati o Livaji, i to o produženju njegovog ugovora...

- U svijetu nogometa normalno je da se razgovara i planira, pogotovo kad su u pitanju najbolji igrači. Svi veliki klubovi planiraju godinama unaprijed i mi ćemo na ljeto sigurno sjesti s ljudima iz Hajduka, vidjeti kakvi su njihovi planovi i želje oko Marka i produženja njegovog ugovora. To je uobičajen način poslovanja u nogometnom svijetu... Ono što javnost, a pogotovo navijači Hajduka trebaju znati, je da je Marko igrač Hajduka, s važećim ugovorom do ljeta 2027. godine i da nismo pregovarali s bilo kim o njegovom eventualnom transferu - zaključio je Cavaliere.