U zaostalom susretu 22. kola Hajduk je na Poljudu remizirao sa Slaven Belupom 2-2, a konačnim rezultatom neće biti zadovoljni ni jedni ni drugi. Hajduk je imao vodstvo koje su gosti preokrenuli s dva gola Krstanovića, ali su bijeli drugim golom Umuta Nayira duboko u sudačkoj nadoknadi stvari vratili na početak.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Neobjašnjiva je lakoća kojom pojedini igrači Hajduka upropaste sve ono za što momčad krvari i što gradi u zadnje vrijeme. Za glupost se večeras pobrinuo Nihad Mujakić, koji je pri vodstvu Hajduka nepotreban sukob s Karlom Lulićem pokušao razriješiti triskom/pljuskom, zbog čega je isključen par minuta prije poluvremena.Glupo, nepotrebno, pogrešno... Ostavio je Mujakić suigrače na cjedilu, a ceh je vrlo brzo stigao na naplatu. Za to se pobrinula Hajdukova "crna mačka" Ivan Krstanović, koji je u kratkom vremenu zabio svoj 15. i 16. gol u mrežu Hajduka.

O večerašnjoj utakmici možemo pisati na dva različita načina, do isključenja i nakon njega. Do isključenja je Hajduk bio bolji, kontrolirao je igru, imao vodstvo i činilo se kako će Tramezzani nastaviti niz pozitivnih rezultata i nakon večerašnjeg susreta. Lijep gol postigao je preporođeni Umut Nayir i sve je vodilo tome da će Hajduk zaokružiti sjajne igre u trećem krugu HNL-a još jednom pobjedom te da će, osim poraza u Osijeku i remija kod Gorice, pobijediti sve protivnike (susret s Dinamom na Poljudu je odgođen). Štoviše, Osijek i Gorica su do večeras bile jedine momčadi koje su u trećem krugu zabijala golove Kaliniću i Posavcu. No Mujakićeva glupost u kombinaciji s Krstanovićevom efikasnošću ponovno je Hajduka gurnula korak unatrag.

Ivan Krstanović bio je u dva navrata u kombinacijama da se preseli na Poljud, no nije se dogodilo. Možda bi čelnicima Hajduka bilo pametnije da su odriješili kesu i kupili ga još u vrijeme dok je na Poljudu igrao njegov daljnji rođak Mario Pašalić. Pa čak i ako Krstanović u dresu Hajduka ne bi bio toliko efikasan, barem im ne bi zabio 16 golova, kao nijedan napadač u povijesti HNL-a.

I večeras su igru Hajduka nosili Marko Livaja i Umut Nayir, Livaja asistencijama, Nayir golovima. Večeras je Tučin zabio peti i šesti gol u dresu Hajduka, pet je zabio u Tramezzanijevoj eri, a četiri na asistenciju Marka Livaje, s kojim se očito jako dobro razumije i nadopunjava. Posebno je bila lijepa kombinacija u sudačkoj nadoknadi, kada je Livaja petom servirao Turčinu zicer za izjednačenje.

Bila je to očito uigrana akcija s potpisom trenera Tramezzanija, koji je napravio ono što njegovi prethodnici nisu znali, ili pak nisu bili u mogućnosti napraviti, standardizirao je momčad koja iz utakmice u utakmicu doživljava minimalne promjene, i to gotovo isključivo zbog ozljeda ili kartona. Tako je u odnosu na ogled s Lokomotivom jedina promjena bila da je umjesto kartoniranog Stanka Jurića mjesto u postavio dobio Jani Atanasov.

No jednako tako, teško je ne primijetiti da je to postava sastavljena praktično bez domaćih igrača, osim povratnika Kalinića i Livaje iz početne postave još jedino David Čolina može igrati za hrvatsku reprezentaciju, svi ostali – ne. Kratkoročno, tako posložena momčad koja bi pobjeđivala u serijama i na koncu izborila Europu još bi i imala smisla i mogla bi funkcionirati, no dugoročno, bez igrača iz vlastitog pogona, takva momčad je financijski neodrživa.