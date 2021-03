Baš čudo. Odigrali smo vrhunsku utakmicu, ovo mi je najbolji dan otkad sam u Dinamu, kao i svima. Presretni smo, hvala ti Bože! Nagradilo nas je, od prve minute smo ginuli na terenu kao što smo se i dogovorili, drugačije nismo mogli. Čudo, ne znam što reći, nekako je progovorio nakon utakmice Dominik Livaković.

Golman Dinama bio je na visini zadatka cijelu utakmicu, a u posljednjih je nekoliko minuta imao vrhunskih obrana što je omogućilo 'modrima' da s 3-0 prođu dalje.

- Ja sam uvijek tu za ekipu, samo želim pomoć kao i oni meni nekad - dodao je skromni Livi.

Sad slijedi fešta, a onda na koga u četvrtfinalu?

- Velik uspjeh, nagradilo nas je za cijelu sezonu, igramo, borimo se i to je to. Četvrtfinale? Za dva dana je Gorica, to je ozbiljna utakmica koju moramo pobijediti - jasan je golman 'modrih.

Kapetan Arijan Ademi davao je sve od sebe, u nekoliko je trenutaka ostao ležati u grčevima i bolovima, ali kao pravi gladijator se pridigao i nastavio s igrom.

- Dobro smo odigrali i zasluženo slavili. Stvarno smo vjerovali, tamo smo bili u nekom grču, a ovdje smo vidjeli da možemo napraviti velike stvari. Ono što sam non-stop spominjao, ova je momčad spremna za velike stvari, a što je to ć vidjet ćemo u nastavku - govori Ademi pa dodaje o heroju Mislavu Oršiću i momčadi:

- Maestralni Oršić, kad čovjek puca, to su rašlje. Svaka čast svima, da se razumijemo. Hvatali su nas grčevi, dali smo sve od sebe i mislim da smo napravili veliku stvar. nećemo tu stati, možemo još više - jasan je Arijan.

A kakav je mentalni sklop u svlačionici pokazao je i Ademi koji je također prokomentirao koga bi željeli u četvrtfinalu.

- Tko god da dođe, došla nam je prva, druga ekipa po jačini u Europi. Mislim da možemo ići daleko, ali tu i je zafrknuti HNL. Već nas u nedjelju čeka Gorica, a to moramo pokazati da smo bolji i osvojiti naslov - završio je Dinamov kapetan.