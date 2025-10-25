Livaković i dalje pati u Gironi, ali sve ide po 'planu osvete'! Brekalo tragičar, skrivio penal

U derbiju začelja španjolske La Lige, susretu 10. kola u kojem su se sastali do ove subote posljednji na ljestvici nogometaši Girone i Ovieda, nije bilo pobjednika nakon odigranih 3-3.

Sve je bilo spremno za veliki preokret Girone koja je do 64. minute gubila 0-2 te je u 90. minuti zabila pogodak za 3-2. Oviedo je ipak uhvatio bod golom u 97. minuti.

VIDEO: GIRONA - OVIEDO 3-3

Oviedo je poveo u 38. minuti nakon što je Urugvajac Vinas bio precizan s bijele točke. Nakon primljenog pogotka domaćin je bio aktivniji te je daleko više napadao, ali se u uvodnom dijelu nastavka ponovno zatresla mreža Girone. Nakon kornera je Rondon glavom pogodio za 2-0.

Vrlo brzo je Girona smanjila. Njezin legendarni napadač Stuani je u 64. minuti realizirao penal za 1-2. Preokret je uslijedio u završnici. S vrha šesnaesterca je Ounahi u 84. minuti zabio za 2-2, dok je na tom igraču u 90. hrvatski nogometaš Josip Brekalo napravio dvojbeni prekršaj za novi penal, a Stuani je bio strijelac za 3-2. Girona ipak nije zadržala vodstvo već je Carmo u 97. bio strijelac za konačnih 3-3.

Ovaj rezultat ostavio je obje momčadi na posljednje dvije pozicije na ljestvici.

Livaković prikovan za klupu

Za goste je Brekalo zaigrao od 76. minute, dok je na klupi Girone i ovaj put ostao hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković. Hrvatska 'jedinica' proživljava teške trenutke u španjolskom 'davljeniku' jer mu je po dolasku obećana minutaža, da će redovito braniti nakon dolaska iz Fenerbahčea.

Ne samo da do sada nije imao niti jedan nastup već je Girona, ironično, ponudila potpuni otkup njegova ugovora iako mu nije pružila šansu! Paradoksalna situacija ipak ima mogući sretan završetak jer Livaković navija da do kraja polusezone ne odigra ni sekunde. U tom slučaju ima mogućnost napustiti klub prije nominalnog isteka ugovorene posudbe i u zimskom prijelaznom roku tražiti novu sredinu. To bi bila njegova 'osveta' na svojevrstan način jer su ga čelni ljudi u Gironi izigrali.

U nedjelju El Clasico

U nedjelju je na rasporedu veliki derbi La Lige na Santiago Bernabeu gdje se sastaju Real Madrid i Barcelona. Ostali parovi su Mallorca - Levante, Osasuna - Celta i Rayo Vallecano - Alaves. Sve će zaokružiti Betis i madridski Atletico utakmicom u ponedjeljak.