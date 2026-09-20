Livaković nakon debija u dresu Barce: Olmo mi je puno olakšao

Golman hrvatske reprezentacije Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu na gostovanju kod Seville. Katalonci su u sedmom kolu La Lige slavili 3-1 i tako nastavili stopostotan niz te ostvarili sedmu prvenstvenu pobjedu za redom.

Trener Barcelone Hansi Flick u šestom kolu ostao je bez prvog golmana Joana Garcije koji se ozlijedio u utakmici protiv Racinga, a iskusni Poljak Wojciech Szczęsny nije ostavio najbolji dojam. Livaković je tako dobio priliku da prvi puta u karijeri stane na gol katalonskog diva. Hrvat je primio gol u 19. minuti, ali je na kraju slavio u debiju nakon preokreta.

Livaković je nakon utakmice komentirao odnos s ostatkom momčadi, a posebno je istaknuo Danija Olma s kojim je dijelio svlačionicu u zagrebačkom Dinamu.

- Dani Olmo je tu od prvog dana, a s njim sam igrao u Dinamu šest ili sedam godina pa mi je bilo lakše. Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i stvarno se lako prilagoditi. Trener, trener vratara i cijeli stručni stožer su nevjerojatni - rekao je Livaković.

Podsjetimo, dvojica igrača igrala su zajedno u Dinamu skoro četiri godine, točnije, od ljeta 2016. do siječnja 2020. kada je Olmo karijeru nastavio u Leipzigu. Livaković i španjolski reprezentativac osvojili su dva naslova prvaka Hrvatske, jedan Kup i Superkup. Navijači će najviše pamtiti europski uspjeh iz sezone 2018/19. kada je 'modre' vodio Nenad Bjelica, a Dinamo je tada osvojio skupinu ispred Fenerbahčea, Spartaka iz Trnave i Anderlechta, a zatim izbacio Viktoriju Plzen ukupnim rezultatom 4-2. Europski put završio je protiv Benfice, koju je na Maksimiru pobijedio 1-0, ali je u Lisabonu izgubio 3-0 nakon produžetaka.