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SLAVLJE U DEBIJU

Livaković nakon debija u dresu Barce: Olmo mi je puno olakšao

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 5 min
Livaković nakon debija u dresu Barce: Olmo mi je puno olakšao
Foto: Profimedia
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Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i stvarno se lako prilagoditi,rekao je Dominik Livaković nakon debitantskog nastupa u dresu Barcelone

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Golman hrvatske reprezentacije Dominik Livaković debitirao je za Barcelonu na gostovanju kod Seville. Katalonci su u sedmom kolu La Lige slavili 3-1 i tako nastavili stopostotan niz te ostvarili sedmu prvenstvenu pobjedu za redom. 

LaLiga - Sevilla v FC Barcelona LaLiga - Sevilla v FC Barcelona
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Foto: Marcelo del Pozo

Trener Barcelone Hansi Flick u šestom kolu ostao je bez prvog golmana Joana Garcije koji se ozlijedio u utakmici protiv Racinga, a iskusni Poljak Wojciech Szczęsny nije ostavio najbolji dojam. Livaković je tako dobio priliku da prvi puta u karijeri stane na gol katalonskog diva. Hrvat je primio gol u 19. minuti, ali je na kraju slavio u debiju nakon preokreta. 

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Livaković je nakon utakmice komentirao odnos s ostatkom momčadi, a posebno je istaknuo Danija Olma s kojim je dijelio svlačionicu u zagrebačkom Dinamu. 

- Dani Olmo je tu od prvog dana, a s njim sam igrao u Dinamu šest ili sedam godina pa mi je bilo lakše. Momčad je mlada, dečki su kao obitelj i stvarno se lako prilagoditi. Trener, trener vratara i cijeli stručni stožer su nevjerojatni - rekao je Livaković. 

Podsjetimo, dvojica igrača igrala su zajedno u Dinamu skoro četiri godine, točnije, od ljeta 2016. do siječnja 2020. kada je Olmo karijeru nastavio u Leipzigu. Livaković i španjolski reprezentativac osvojili su dva naslova prvaka Hrvatske, jedan Kup i Superkup. Navijači će najviše pamtiti europski uspjeh iz sezone 2018/19. kada je 'modre' vodio Nenad Bjelica, a Dinamo je tada osvojio skupinu ispred Fenerbahčea, Spartaka iz Trnave i Anderlechta, a zatim izbacio Viktoriju Plzen ukupnim rezultatom 4-2. Europski put završio je protiv Benfice, koju je na Maksimiru pobijedio 1-0, ali je u Lisabonu izgubio 3-0 nakon produžetaka.

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