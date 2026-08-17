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Foto: Instagram
TURSKA SAPUNICA PLUS+

Livaković prema Barceloni, a evo kako Dinamo stoji s dovođenjem Kotarskog...

Piše Mato Galić,

Turci pišu da će hrvatski golman u katalonskog velikana, a ‘modrima’ ne ide ni s dovođenjem Kotarskog. Da stvar bude lošija, Kotarskom u Kopenhagen stiže konkurencija...

Sulejman Veličanstveni? Ma kakav Sulejman... Hrvatska već mjesecima ima svoju tursku sapunicu, a glavni junak zove se Dominik Livaković (31). Njegova transfer-saga ima sve što jedna prava sapunica treba - preokrete, neizvjesnost, nove udvarače... No krenimo redom.

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DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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