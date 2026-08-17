TURSKA SAPUNICA PLUS+
Livaković prema Barceloni, a evo kako Dinamo stoji s dovođenjem Kotarskog...
Turci pišu da će hrvatski golman u katalonskog velikana, a ‘modrima’ ne ide ni s dovođenjem Kotarskog. Da stvar bude lošija, Kotarskom u Kopenhagen stiže konkurencija...
Sulejman Veličanstveni? Ma kakav Sulejman... Hrvatska već mjesecima ima svoju tursku sapunicu, a glavni junak zove se Dominik Livaković (31). Njegova transfer-saga ima sve što jedna prava sapunica treba - preokrete, neizvjesnost, nove udvarače... No krenimo redom.
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