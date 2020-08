Livaković: Prerastao sam HNL? Ma ne, još sam čvrsto na zemlji

Sigurno nas brinu slabije predstave Dinama iz završnice prošle sezone, nismo se tu dobro snašli. Ali, nismo bili izuzetak, u tom se periodu nisu snašli ni Barcelona ni Juventus...

<p>Čudno je sve, nikada sezona nije počinjala samo dva tjedna nakon završetka prošle, ali kako nama, tako i drugima. To nam ne smije biti opravdanje, moramo u sezonu ući kao i prethodnih godina, kaže <strong>Dominik Livaković (25)</strong>.</p><p>Hrvatska reprezentativna 'jedinica' i u završnici prošle sezone, gdje Dinamo nije djelovao dobro, bio daleko najbolji pojedinac 'modrih'.<strong> Dominik Livaković</strong> već je mjesecima, unatoč pauzi zbog korone, u prilično dobroj formi, što veseli sve navijače Dinama. A kako bi 'Livi' sam ocijenio Dinamove i svoje osobne nastupe prošle sezone?</p><p>- Pa dovoljno me poznajete da znate kako ne volim pričati na osobnoj razini. Radije bih pričao o kolektivu, a tu je Dinamo ostvario sve ciljeve osim tog osvajanja Kupa. Igrali smo u Ligi prvaka i to prilično uspješno, dominantno smo obranili naslov i unatoč crnoj rupi s kraja sezone, mislim da smo potvrdili reputaciju najbolje momčadi Hrvatske - rekao je Livaković, koji je s vrijednosti na Transfermarktu od 12,5 milijuna eura postao najvrjedniji igrač HNL-a.</p><p>Dobro, no je li vas ipak brinu te slabije predstave u završnici prvenstva?</p><p>- Svakako da trebaju brinuti jer to nije bio <strong>Dinamo </strong>koji smo svi skupa očekivali. Od navijača pa do nas samih. Međutim, treba biti pošten pa reći da smo sezonu nastavili u specifičnim okolnostima, uslijed ove krize i očito se tu nismo najbolje snašli. Međutim, nije tu Dinamo izuzetak. I <strong>Barcelona </strong>se mučila, pa Juventus... Na svu sreću, završilo je kako smo se svi skupa nadali.</p><p>Da je sve bilo normalno, branili bi na Europskom prvenstvo, pa poslije toga vrlo vjerojatno napravili i veliki inozemni transfer. Muči li vas što je sve to odgođeno, pa ste i dalje u HNL-u koji ste realno, odavno prerasli?</p><p>- Ma ne, ne brinite. Čvrsto sam na zemlji i uzimam stvari kako dolaze. Ja ionako nisam mogao utjecati na sve ovo što se događalo posljednjih mjeseci, pa time ni ne razbijam glavu. <strong>Europsko prvenstvo </strong>će se odigrati sljedeće godine, a taj transfer kada već bude. Treba se prilagoditi ovoj situaciji, to je sada najvažnije.</p><p>Gdje bi vi najviše jednog dana voljeli nastaviti karijeru, razmišljate li o Italiji, Španjolskoj, Engleskoj...?</p><p>- Iskreno, volio bih jednoga dana karijeru nastaviti u sredini u kojoj ću prepoznati ambiciju i dobar plan za mene. Nikada mi nije bio prioritet otići negdje samo zbog imena kluba ili veličine lige. Želim biti dio dobre priče u kojoj ću vidjeti da imam i prostora za napredak. </p><p>Europske kvalifikacije igrat će se na samo jednu utakmicu, vidite li to kao prednost ili manu za Dinamo?</p><p>- Ne znam što bih vam rekao. Jedna utakmica je uvijek prednost za slabije momčadi koje mogu iskoristiti loš dan favorita, a <strong>Dinamo </strong>će biti nositelj u pretkolima pa očito da nam to ne može biti prednost. Ali, sve ovisi o nama, ako ćemo biti pravi, onda će sve biti po planu. Atmosfera u našoj svlačionici je dobra, svakim danom sve bolja. </p><p>Kada bi morali izdvojiti svoju najbolju i najgoru utakmicu karijere, koje bi to utakmice bile?</p><p>- Haha, to neka drugi procjene. Meni je bitno da u svakoj dam sve od sebe i da poslije nje mogu suigračima pogledati u oči. Nekada to ispadne vrhunski, nekada se dogodi i kakva pogreška ali to je nogomet.</p><p>Tko su po vama najbolji igrači i golmani HNL-a, ako ne računamo na one iz <strong>Dinama</strong>?</p><p>- Ova momčad prošle sezona vjerojatno nudi neku realnost, ne bih tu dodavao ili oduzimao previše igrača. Načelno su to pojedinci koji su skrenuli pozornost na sebe i vidim da suigrači i treneri HNL-a prepoznali njihove predstave. Od mog prijatelja <strong>Kolingera</strong>, do Ademija, Petka, Caktaša... Svi oni su zasluženo u toj momčadi prošle sezone. Što se golmana tiče, prošle sezone smo ih imali dosta koji su branili dobro od Grbića, Nevistića, Kahline, Ivušića, Čondrića...</p><p>Jeste li se vi uopće uspjeli odmoriti prije novih priprema? Gdje ste uopće proveli taj kratki odmor?</p><p>- Bio sam na moru s djevojkom, malo se opustio i odmorio glavu. Odmora nikada dosta, ali sam probao iskoristiti maksimalno što se može u tako kratkom vremenu.</p><p>Sjećate li se svog debija za <strong>Dinamo</strong>?</p><p>- Kako bih ga mogao zaboraviti? Bilo je to protiv <strong>Hajduka </strong>na Maksimiru početkom listopada 2018. godine, trener Ivajlo Petev mi je dao priliku i završilo je 0-0.</p><p>Hoće li Dinamo nastaviti s uspješnim europskim predstavama kao i prošlih sezona?</p><p>- Vjerujem da hoće. Zadržali smo sve igrače, došli su neki novi koji će zaoštriti konkurenciju, dobra atmosfera se vraća i vjerujem da možemo biti i bolji nego što smo bili do sada - završio je <strong>Livaković</strong>.</p>